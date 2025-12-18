Mujeres Bienestar Edomex: ¿Cuándo llega el primer pago de 2026?

El programa Mujeres con Bienestar del Estado de México se encuentra en la etapa final de los pagos correspondientes a 2025 y alista el arranque del calendario de dispersión para 2026. De acuerdo con autoridades estatales, la permanencia y el fortalecimiento de esta estrategia serán prioritarios el próximo año, ante el aumento de beneficiarias y el alcance social que ha logrado.

Este apoyo social está dirigido a mujeres de entre 18 y 59 años que se encuentran en condición de pobreza y vulnerabilidad otorgando un depósito bimestral de 2 mil 500 pesos, además de beneficios complementarios como acceso a servicios de salud, seguros y asistencia social.

¿Cuándo se espera el primer pago de 2026?

De acuerdo con el esquema que ha seguido Mujeres con Bienestar desde su creación, el primer depósito de 2026 se prevé para el mes de febrero, correspondiente al bimestre enero-febrero. El programa opera bajo un modelo de pagos bimestrales, por lo que no se contempla una dispersión durante enero.

En años anteriores, los pagos han comenzado entre la segunda y tercera semana del mes asignado, con un sistema escalonado que organiza a las beneficiarias según la letra inicial de su apellido paterno. Este mismo mecanismo se espera para 2026, con el objetivo de evitar saturación en cajeros y sucursales bancarias.

Aunque la fecha exacta y el orden de los grupos aún no han sido confirmados, las autoridades han reiterado que la información se dará a conocer con anticipación a través de los canales oficiales del programa.

Además se anunció que para el próximo año, Mujeres con Bienestar incrementará su cobertura, pasando de aproximadamente 650 mil a 700 mil beneficiarias en todo el Estado de México. Esta ampliación busca fortalecer el apoyo económico a mujeres en condición de vulnerabilidad y contribuir a la estabilidad financiera de sus hogares.

¿Cómo consultar el depósito?

Las beneficiarias pueden verificar si el pago ya fue realizado a través de las herramientas oficiales del programa, entre ellas la plataforma digital de Mujeres con Bienestar, la aplicación móvil y los servicios de consulta habilitados por mensajería. Estas opciones permiten revisar saldos y movimientos sin necesidad de acudir de forma presencial.

Las autoridades recomiendan no compartir datos personales y evitar intermediarios, ya que todos los trámites y consultas son gratuitos.

