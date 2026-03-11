Internet de la CFE: Qué incluye y cómo contratarlo por 150 pesos

La Comisión Federal de Electricidad mantiene vigente en marzo de 2026 una de sus alternativas de conectividad más económicas: un plan de internet móvil desde 150 pesos al mes. El servicio, impulsado a través de su filial CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (TEIT), busca ampliar el acceso a internet en el país mediante un esquema sin contratos forzosos y con recargas según el consumo del usuario.

La opción funciona mediante un dispositivo portátil tipo MiFi, que permite compartir señal de internet móvil en cualquier lugar con cobertura disponible. Este modelo se plantea como una solución para quienes requieren conectividad fuera de casa, viajan con frecuencia o buscan una alternativa de respaldo cuando falla el servicio tradicional.

Cómo funciona el internet portátil de la CFE

El dispositivo MiFi opera como un módem inalámbrico que distribuye internet a través de la red móvil de Comisión Federal de Electricidad. A diferencia de los servicios de fibra óptica, no requiere instalación, cables ni visitas técnicas.

Su uso es sencillo: basta con encender el equipo para comenzar a compartir conexión a través de la red 4.5G de la empresa. El aparato es compacto, puede transportarse fácilmente y permite conectar hasta 10 dispositivos al mismo tiempo, entre celulares, computadoras portátiles o tablets.

Otra característica relevante es que funciona bajo un esquema prepago, por lo que el usuario solo paga por los datos que necesite cada mes. Esto significa que no existen contratos de permanencia ni penalizaciones por cancelación.

No obstante, el servicio tiene algunas limitaciones, pues el equipo está diseñado únicamente para datos móviles, por lo que no permite realizar llamadas telefónicas ni enviar mensajes SMS. Además, su funcionamiento depende de la calidad de la señal en la zona y no cuenta con roaming internacional, por lo que únicamente opera dentro del territorio nacional.

Antes de adquirirlo, la propia CFE recomienda verificar la cobertura disponible en el código postal del lugar donde se planea utilizar.

Para comenzar a usar el servicio es necesario adquirir un kit inicial, cuyo costo es de 1,145 pesos. Este paquete incluye:

Un módem portátil MiFi

Tarjeta SIM de CFE Internet

5 GB de datos con vigencia de 30 días

Envío a domicilio

Una vez activado el equipo, el usuario puede realizar recargas según su consumo de internet.

El paquete más económico es el de 5 GB por 150 pesos, considerado el plan básico del servicio. Este volumen de datos suele ser suficiente para actividades como navegación web, uso de redes sociales o mensajería instantánea.

Planes disponibles de internet CFE

Además del plan de 150 pesos, el servicio ofrece otras opciones de recarga con mayor capacidad de datos:

5 GB: $150 pesos

10 GB: $270 pesos

20 GB: $380 pesos

30 GB: $495 pesos

50 GB: $610 pesos

80 GB: $960 pesos

100 GB: $1,180 pesos

Los paquetes de mayor capacidad pueden resultar más adecuados para usuarios que realizan videollamadas frecuentes, consumen contenido en streaming o utilizan el internet como conexión principal.

