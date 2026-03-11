INAPAM: Estos adultos mayores podrán recibir pago de utilidades en 2026

Con el objetivo de promover la autonomía y la independencia económica de las personas de la tercera edad, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) creó el programa Vinculación Productiva, el cual facilita oportunidades laborales que pueden incluir prestaciones como el pago de utilidades.

Vinculación Productiva es una iniciativa diseñada para facilitar el acceso de las personas mayores al mundo laboral , a través de capacitaciones, asesorías y conexiones con empresas dispuestas a contratar a más colaboradores.

Una de las principales ventajas de este programa es la posibilidad de ser contratado por una empresa que ofrezca beneficios y prestaciones de ley, como aguinaldo, prima vacacional, vacaciones, prima de antigüedad y, por supuesto, el reparto de utilidades (PTU).

¿Qué es el reparto de utilidades?

De acuerdo con la descripción del Gobierno de México, el reparto de utilidades, o Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), como se le conoce legalmente, es un derecho constitucional que tienen los trabajadores en el país y que les permite recibir un porcentaje de las ganancias que el patrón o la empresa reportó en su declaración anual del ejercicio fiscal anterior.

La ley establece que las empresas deben repartir el 10% de sus ganancias entre todos sus colaboradores, excluyendo a directivos, administradores y gerentes generales, antes de la fecha límite establecida. En el caso de las personas morales (empresas), el pago deberá realizarse antes del 30 de mayo, mientras que las personas físicas con actividad empresarial (patrones) tendrán hasta el 29 de junio de 2026.

El reparto de utilidades se realiza en dos partes iguales. La primera se distribuye considerando el número de días trabajados por cada empleado durante el año, mientras que la segunda se asigna en proporción al monto de los salarios percibidos por cada trabajador durante ese mismo periodo.

¿Qué beneficiarios del INAPAM reciben utilidades?

Todas las personas mayores de 60 años que estén trabajando, ya sea a través del programa Vinculación Productiva del INAPAM o por cuenta propia, tienen derecho a recibir el pago de utilidades , siempre y cuando hayan laborado al menos 60 días durante el año fiscal correspondiente y estén registrados como trabajadores formales.

El reparto de utilidades puede representar un alivio económico para cientos de adultos mayores en México; sin embargo, es importante destacar que este pago no es un beneficio directo del INAPAM, sino una prestación laboral a la que los trabajadores pueden acceder más fácilmente gracias a las oportunidades de empleo que promueve el instituto.

XP