SEP: Esta es la fecha del próximo MEGAPUENTE en marzo 2026

El calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla un megapuente en marzo para estudiantes de educación básica, el cual permitirá un descanso de cuatro días consecutivos antes de las vacaciones de Semana Santa.

Este receso se generará por la coincidencia entre una suspensión de clases por actividades administrativas en los planteles y un día de descanso obligatorio establecido por ley, lo que dará lugar a un fin de semana largo que beneficiará principalmente a alumnos de preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

El periodo de descanso está previsto para del viernes 13 al lunes 16 de marzo de 2026, según lo establecido en el calendario oficial de la SEP. Esto significa que los estudiantes no acudirán a clases durante cuatro días seguidos, retomando actividades escolares el martes 17 de marzo.

¿Por qué habrá megapuente en marzo?

El megapuente se conforma por dos motivos distintos: en primer lugar, el viernes 13 de marzo no habrá clases para los estudiantes, ya que ese día está destinado a la descarga administrativa, una jornada en la que el personal docente realiza el registro de calificaciones y la actualización de reportes académicos del ciclo escolar.

Si bien los alumnos no acuden a las aulas, los maestros sí laboran, pues se encargan de completar procesos administrativos relacionados con la evaluación del segundo periodo escolar.

El descanso se prolonga hasta el lunes 16 de marzo, fecha considerada día de descanso obligatorio en México debido a la conmemoración del natalicio de Benito Juárez.

Aunque el aniversario del expresidente mexicano se celebra originalmente el 21 de marzo, la legislación mexicana establece que la conmemoración se traslade al tercer lunes del mes, con el objetivo de generar fines de semana largos que favorezcan la organización social y turística.

Esta disposición está contemplada en la Ley Federal del Trabajo, que regula los días de descanso obligatorio para los trabajadores.

¿Quiénes descansan durante este megapuente?

El periodo impactará principalmente en tres grupos:

Estudiantes de educación básica, quienes no tendrán clases del 13 al 16 de marzo.

Familias, que podrán aprovechar el fin de semana largo para organizar actividades recreativas o viajes cortos.

Trabajadores, ya que el lunes 16 es feriado oficial. Quienes deban laborar ese día deberán recibir la compensación adicional que establece la ley.

La medida aplica para escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema educativo nacional en los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Además del megapuente, el calendario escolar contempla otra fecha sin clases para los estudiantes durante marzo.

El viernes 27 de marzo se realizará la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), actividad en la que docentes y directivos analizan el avance académico, planean estrategias educativas y revisan aspectos administrativos de los planteles.

Ese día tampoco habrá clases para los alumnos, aunque no se considera un día de descanso obligatorio para trabajadores.

Próximo receso: vacaciones de Semana Santa

Tras estos días de suspensión, el siguiente descanso prolongado para estudiantes llegará con las vacaciones de Semana Santa, que de acuerdo con el calendario de la SEP iniciarán el lunes 30 de marzo y se extenderán por alrededor de dos semanas.

Estos periodos forman parte de la organización anual del ciclo escolar, que busca cumplir con el número de días efectivos de clase mientras agrupa ciertos descansos en fines de semana largos, lo que facilita la planeación de actividades familiares y, en algunos casos, impulsa el turismo interno en el país.

YC