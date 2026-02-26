La segunda etapa de la Copa Mundial de Clavados 2026, programada del 5 al 8 de marzo en el Centro Acuático Metropolitano, fue cancelada por la World Aquatics debido a los recientes episodios de violencia registrados en el estado de Jalisco.

La decisión se dio a conocer mediante un comunicado publicado este jueves 26 de febrero, en el que el organismo rector de los deportes acuáticos explicó que se priorizó la seguridad de atletas, entrenadores y delegaciones.



El motivo: la seguridad en Jalisco

"World Aquatics, en consulta con Aquatics México, la Federación Mexicana de Clavados y High Diving y CODE Jalisco, ha tomado la decisión de cancelar la etapa de la Copa Mundial de Clavados en Zapopan, México, programada del 5 al 8 de marzo de 2026.

" Esto se da tras una exhaustiva evaluación de riesgos sobre la situación en Zapopan y en el estado de Jalisco, en la que se analizó cuidadosamente el contexto actual de seguridad pública . La seguridad y protección de todos los participantes en los eventos de World Aquatics sigue siendo nuestra máxima prioridad", se señaló en el comunicado.

La etapa contemplada para celebrarse en Zapopan, representaba una oportunidad clave para que los clavadistas sumaran puntos rumbo a la Super Final del serial.

¿Qué sucederá con la competencia vigente?

Ante la cancelación, la World Aquatics confirmó que la clasificación a la Super Final —programada del 1 al 3 de mayo en China— se definirá únicamente con base en los resultados obtenidos en la primera etapa del tour. Dicha parada se disputa en Montreal, Canadá, y comenzó este mismo jueves, con actividades que se extenderán hasta el domingo 1 de marzo.

La modificación impacta directamente a varias selecciones que tenían previsto competir en territorio mexicano, incluyendo a la delegación anfitriona, que pierde la ventaja de competir en casa .

A pesar del ajuste, el organismo reiteró su compromiso de mantener el calendario competitivo en condiciones seguras, dejando abierta la posibilidad de reprogramar otra Copa Mundial en Zapopan cuando existan garantías adecuadas para la realización del evento.

