Procesión fúnebre de Alí Jamenei reúne a millones de iraníes en las calles de Teherán

Este lunes Irán inició una procesión fúnebre en Teherán por el funeral del difunto líder supremo, Alí Jamenei. Millones de iraníes participaron en la marcha, donde se escucharon gritos de venganza por la muerte del ayatolá, quien murió en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos, el 28 de febrero pasado.

La procesión comenzó a primera hora de la mañana en la avenida Damavand y avanzó por las plazas de Imán Hosein y Engelab hasta la emblemática plaza Azadi, en un recorrido de aproximadamente 12 kilómetros que atraviesa la capital de este a oeste.

Sin embargo , la carroza fúnebre que transportaba los ataúdes del exlíder supremo y sus cuatro familiares se unió a la multitud más tarde desde la céntrica plaza Engelab.

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Durante todo el recorrido y en las áreas circundantes, un mar de personas salió a las calles, en una multitud que no se veía en la capital desde hace años, todo ello en medio de un alto calor.

Los participantes portaban banderas de Irán, retratos de Jamenei y carteles que pedían venganza y la muerte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Habrá sangre", rezaban algunas banderas y carteles en persa e inglés, mientras la multitud coreaba las habituales consignas de "muerte a Estados Unidos" y "muerte a Israel".

El presidente del comité organizador de la ceremonia, el general Hasan Hasanzadeh, señaló que de acuerdo con las previsiones de asistencia se estima que el evento se prolongará durante 10 o 12 horas, informó la agencia Tasnim.

"No tenemos ninguna prisa por dar por concluido el acto. Nuestro esfuerzo es que todos los peregrinos que han llegado desde distintos puntos del país para despedirse y acompañar a nuestro imán mártir puedan participar plenamente de este ambiente espiritual", afirmó.

Las autoridades iraníes han presentado los funerales públicos que han tenido lugar desde el sábado en la capital iraní como una demostración de unidad nacional tras la muerte de Jameneí, quien dirigió la República Islámica durante más de 36 años.

Al concluir esta jornada, los féretros serán trasladados a la ciudad de Qom para otra procesión el martes y, posteriormente, el miércoles se llevarán a cabo velorios en Irak.

El jueves, finalmente, será enterrado Jamenei en la ciudad sagrada de Mashad, en el noreste del país, en el mausoleo del imán Reza, el octavo imán del chiísmo.

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MB