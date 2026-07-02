El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, informó sobre la detención de Jesús Adrián "N", alias "Bomba", identificado por las autoridades como presunto segundo al mando de una célula generadora de violencia que opera en la entidad.

De acuerdo con el mandatario estatal, el detenido enfrenta 10 órdenes de aprehensión vigentes, de las cuales ocho corresponden al delito de desaparición cometida por particulares y dos más por homicidio calificado.

Además, señaló que existe una orden adicional por homicidio calificado que se encuentra en proceso de judicialización.

La captura del presunto segundo mando de la célula delictiva se realizó en la ciudad de Hermosillo como resultado de un operativo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal.

Fue detenido en Hermosillo Jesús Adrián “N”, alias “Bomba”, identificado como segundo al mando de una célula generadora de violencia en el estado. Cuenta con 10 órdenes de aprehensión vigentes: 8 por desaparición cometida por particulares y 2 por homicidio calificado. Además,… pic.twitter.com/CDKPcnSmtQ— Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) July 2, 2026

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un arma de fuego, diversas dosis de narcóticos y un vehículo, los cuales quedaron a disposición de las instancias correspondientes como parte de las investigaciones.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Durazo afirmó que esta acción forma parte de la estrategia de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para combatir a los grupos delictivos que operan en Sonora.

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"Seguiremos trabajando de manera coordinada hasta recuperar plenamente la paz y la tranquilidad de las familias sonorenses", expresó el gobernador.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado sobre la organización criminal con la que presuntamente está vinculado el detenido ni sobre las investigaciones derivadas de su captura.

JM