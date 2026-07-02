Miles de familias mexicanas que forman parte de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina recibirán el apoyo económico, el cual busca fortalecer la permanencia escolar de estudiantes de primaria inscritos en escuelas públicas del país.Aunque la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar todavía no publica el calendario oficial, sólo confirmó que será en agosto, y se espera que, como en las entregas anteriores, los depósitos se realicen de forma escalonada conforme a la primera letra del apellido del padre, madre o tutor registrado como beneficiario.Este apoyo llega en un momento clave para muchas familias, ya que coincide con la recta final de las vacaciones de verano y los preparativos para el regreso a clases, cuando aumentan los gastos en útiles escolares, uniformes, mochilas y transporte.La Beca Universal Rita Cetina es un programa impulsado por el Gobierno de México para apoyar a estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas. Su propósito es reducir el abandono escolar mediante un apoyo económico bimestral que permita a las familias afrontar parte de los gastos relacionados con la educación.El recurso se deposita directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que los beneficiarios no necesitan realizar ningún trámite adicional para recibir el dinero, siempre que su expediente se encuentre actualizado.A la espera del calendario oficial, este es un calendario tentativo, basado en la distribución alfabética utilizada por los Programas para el Bienestar en anteriores jornadas de pago. Es importante mencionar que este calendario es únicamente una proyección y no sustituye al que publique oficialmente la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.Actualmente, la Beca Rita Cetina entrega un apoyo único anuales de dos mil 500 pesos por cada niño o niña registrado. Este monto está destinado a cubrir los gastos de útiles escolares y uniformes, y se entrega directamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, el cual se deposita directamente en la tarjeta bancaria del beneficiario registrado.Si eres beneficiario de la Beca Rita Cetina, toma en cuenta estas recomendaciones:En los próximos días, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dará a conocer el calendario oficial de depósitos para agosto de 2026, por lo que se recomienda consultar únicamente los canales oficiales antes de acudir al Banco del Bienestar. Para miles de familias mexicanas, este apoyo representa un alivio económico de cara al inicio del nuevo ciclo escolar, ya que permite cubrir parte de los gastos más importantes relacionados con la educación y contribuye a que niñas, niños y adolescentes continúen con sus estudios sin que la situación económica sea un obstáculo. EE