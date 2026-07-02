Miles de familias mexicanas que forman parte de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina recibirán el apoyo económico, el cual busca fortalecer la permanencia escolar de estudiantes de primaria inscritos en escuelas públicas del país.

Aunque la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar todavía no publica el calendario oficial, sólo confirmó que será en agosto , y se espera que, como en las entregas anteriores, los depósitos se realicen de forma escalonada conforme a la primera letra del apellido del padre, madre o tutor registrado como beneficiario.

Este apoyo llega en un momento clave para muchas familias, ya que coincide con la recta final de las vacaciones de verano y los preparativos para el regreso a clases, cuando aumentan los gastos en útiles escolares, uniformes, mochilas y transporte.

¿Qué es la Beca Rita Cetina?

La Beca Universal Rita Cetina es un programa impulsado por el Gobierno de México para apoyar a estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas.

Su propósito es reducir el abandono escolar mediante un apoyo económico bimestral que permita a las familias afrontar parte de los gastos relacionados con la educación.

El recurso se deposita directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que los beneficiarios no necesitan realizar ningún trámite adicional para recibir el dinero, siempre que su expediente se encuentre actualizado.

Calendario tentativo de pagos de agosto 2026

A la espera del calendario oficial, este es un calendario tentativo, basado en la distribución alfabética utilizada por los Programas para el Bienestar en anteriores jornadas de pago.

Lunes 3 de agosto - A

Martes 4 de agosto - B

Miércoles 5 de agosto - C

Jueves 6 de agosto - D

Viernes 7 de agosto - E

Lunes 10 de agosto - F

Martes 11 de agosto - G

Miércoles 12 de agosto - H

Jueves 13 de agosto - I, J,

Viernes 14 de agosto - K

Lunes 17 de agosto - L

Martes 18 de agosto - M

Miércoles 19 de agosto - N, Ñ

Jueves 20 de agosto - O

Viernes 21 de agosto - P, Q

Lunes 24 de agosto - R

Martes 25 de agosto - S

Miércoles 26 de agosto - T

Jueves 27 de agosto - U, V

Viernes 28 de agosto - W y X

Lunes 31 de agosto - Y y Z

Es importante mencionar que este calendario es únicamente una proyección y no sustituye al que publique oficialmente la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios?

Actualmente, la Beca Rita Cetina entrega un apoyo único anuales de dos mil 500 pesos por cada niño o niña registrado.

Este monto está destinado a cubrir los gastos de útiles escolares y uniformes, y se entrega directamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, el cual se deposita directamente en la tarjeta bancaria del beneficiario registrado.

Recomendaciones para recibir el depósito sin contratiempos

Si eres beneficiario de la Beca Rita Cetina, toma en cuenta estas recomendaciones:

Verifica que tu Tarjeta del Banco del Bienestar se encuentre vigente.

Conserva tu NIP en un lugar seguro y nunca lo compartas.

Consulta el saldo únicamente en medios oficiales o cajeros autorizados.

No retires todo el dinero si no es necesario; el recurso permanece seguro en tu cuenta.

Evita acudir al banco antes de la fecha que te corresponda para evitar largas filas.

Mantén actualizados tus datos en caso de que las autoridades soliciten alguna validación.

Desconfía de mensajes en redes sociales o aplicaciones de mensajería que prometan adelantar pagos o solicitar información personal.

Mantente atento al anuncio oficial

En los próximos días, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dará a conocer el calendario oficial de depósitos para agosto de 2026, por lo que se recomienda consultar únicamente los canales oficiales antes de acudir al Banco del Bienestar.

Ahora sabes por qué @Santgimenez_ se sorprendió tanto con lo que escuchó en el partido de México vs Ecuador. ����



La #EntregaDeTarjetas de la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles #RitaCetina continúa y en agosto las familias beneficiarias recibirán su pago. ������ pic.twitter.com/Da0uJHsWwn — BecasBenito (@BecasBenito) July 2, 2026

Para miles de familias mexicanas, este apoyo representa un alivio económico de cara al inicio del nuevo ciclo escolar, ya que permite cubrir parte de los gastos más importantes relacionados con la educación y contribuye a que niñas, niños y adolescentes continúen con sus estudios sin que la situación económica sea un obstáculo.

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