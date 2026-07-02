El lugar del cual un tigre de bengala de nombre Kenzo escapó el pasado 27 de junio es Animal Experience México, centro de conservación y protección de vida silvestre, localizado en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

De acuerdo con fotos y videos compartidos en su página de Facebook, Animal Experience México, el cual, al menos, operaba desde septiembre de 2017, contaba con un terreno con pasto, pequeñas palmeras y muros de ladrillo.

Además de Kenzo, Animal Experience México contaba con otros animales como:

Águila de Harris ("Harry")

Búho virginiano ("Furby")

Cernícalo americano

Cocodrilo

Jaguar ("Jade", "Maya" y "Ónix")

Mapache ("Rocket")

Oso negro americano ("Kenai")

Serpiente

Zopilote ("Franki")

Las aves contaban con aviario. Los ejemplares como el cocodrilo, los jaguares, el oso y el tigre de bengala tenían espacios acondicionados con área verde, árboles, bancas de piedra y estanques con muro de un lado y malla ciclónica del otro. Y las víboras estaban dentro de peceras.

En seguimiento al tema del tigre de bengala de Tepetlaoxtoc, la Profepa informa que, durante las maniobras para su sedación y captura, el tigre atacó al personal presente. Debido al riesgo inminente que representaba esta situación, las fuerzas de seguridad que apoyaban el rescate… pic.twitter.com/hlobGEeUcc— PROFEPA (@PROFEPA_Mx) July 2, 2026

Dicho centro ofrecía visitas con reservación a través de mensaje directo, talleres de educación ambiental y tienda en línea de muñecos de felpa con el fin de recaudar fondos debido a que "nuestro refugio no recibe ningún tipo de donación, subsidio o apoyo económico".

Cabe decir que su cuenta de TikTok, la cual contaba con 50.6 mil seguidores, fue desactivada, la de Instagram pasó a ser privada y la única página disponible es la de Facebook.

¿Qué se sabe de la muerte de Kenzo, el tigre de bengala?

El pasado 27 de junio, el tigre de bengala llamado Kenzo escapó de Animal Experience México. A partir de entonces, autoridades locales, tales como del ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, y federales, como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), comenzaron su búsqueda.

Se reporta extraoficialmente la muerte de Kenzo. @Ernestozazueta9, presidente de la @azcarmx señala que el tigre de bengala que fue localizado en Edomex murió por un mal manejo en la sedación; acusa a PROFEPA por los hechos. pic.twitter.com/YcEBe7lGHP— Monica Garza (@monicagarzag) July 2, 2026

A la par, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) aclaró que el centro de conservación no era administrado por ella, más bien era un particular, y estaba catalogado como "Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre fuera de su Hábitat Natural" (PIMVS).

En un comunicado, citó el artículo 27 de la Ley de Vida Silvestre, el cual dice que dicha clase de lugares está obligado a manejar vida silvestre sólo en condiciones de confinamiento, "garantizando el trato digno y la seguridad de la sociedad".

Este 2 de julio, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente anunció que Kenzo había sido localizado y médicos veterinarios intentaron sedarlo con dardos tranquilizantes, pero fueron atacados por él y elementos de seguridad accionaron sus armas de fuego.

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"El ejemplar recibió atención médica inmediata por parte de veterinarios (...). Kenzo fue trasladado a las instalaciones de Reino Animal para recibir atención médica especializada. Pese a los esfuerzos realizados el ejemplar murió", dijo mediante un desplegado.

Con referencia a Animal Experience México, el lugar fue clausurado temporalmente tras una visita de inspección en la que se detectaron irregularidades. Además, se resguardaron nueve ejemplares de vida silvestre.

JM