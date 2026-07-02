Gilda Lozoya fue detenida con 'uso desmedido de la fuerza' en el AICM: abogado

"Estamos consternados y nos ha llamado la atención que la Fiscalía General de la República (FGR) haya hecho uso desmedido de la fuerza contra una persona que ha estado cooperando", comentó Alejandro Rosas Pruneda, abogado de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya.

Antes de entrar a su audiencia, el defensor dijo a medios de comunicación que a su clienta se le estigmatizó durante su arresto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) , en el cual fue esposada y fotografiada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

"¿Por qué? Porque siempre hemos cooperado, hemos sido muy respetuosos a las instituciones del Estado, no entendemos el porqué esa ofensa contra una señorita", declaró.

Agregó que bastaba con una llamada de teléfono o una notificación del Ministerio Público. "Se hubiera presentado como su hermano, su mamá, su papá a todo lo que han necesitado y yo hubiera actuado como siempre", concluyó.

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¿Cómo fue la detención de Gilda Lozoya y de qué se le acusa?

En un comunicado, la FGR informó que agentes federales cumplieron una orden de aprehensión en contra de Gilda Lozoya en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en coordinación con agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar).

La FGR afirmó que la acusada "probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita" y ratificó que la investigación la vincula con el caso Agronitrogenados.

Según la Fiscalía, la mujer pudo "convertirse en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó Emilio 'N'".

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La entidad agregó que, de acuerdo con su investigación, "los recursos recibidos" podrían derivar de "un esquema de triangulación financiera sin justificación económica ni comercial válida".

Por último, la FGR informó que la detenida quedó a disposición de una juez federal, quien determinará su situación jurídica.

La detención ocurre mientras el exdirector de Pemex (2012-2016), Emilio Lozoya, continúa enfrentando procesos penales por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, los cuales sigue bajo prisión domiciliaria.

JM