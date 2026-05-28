Jueves, 28 de Mayo 2026

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¿Quién es Omar López Campos, el suplente de Enrique Inzunza en el Senado?

El arquitecto sinaloense asume un escaño clave en medio de acusaciones internacionales contra su antecesor y estrechos lazos con Rubén Rocha Moya

Por: Judith Montserrat Martínez Orozco

La llegada de Omar López se da en medio de graves señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de Inzunza. SUN/ESPECIAL

La llegada de Omar López se da en medio de graves señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra de Inzunza. SUN/ESPECIAL

El tablero político de México experimenta una sacudida inesperada este 28 de mayo de 2026. Enrique Inzunza Cázarez, senador por Morena, solicitó licencia para separarse de sus funciones legislativas justo antes del periodo extraordinario de sesiones. 

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Para ocupar este vacío de poder, emerge la figura de Omar Alejandro López Campos, un funcionario estatal que salta de la administración pública sinaloense a la máxima tribuna del país. Este movimiento estratégico busca mitigar el impacto mediático de las recientes acusaciones internacionales que enfrentó el legislador saliente.

El ascenso de un arquitecto al Senado: él es Omar Alejandro López, el sustituto de Inzunza

Lejos de los reflectores nacionales, Omar Alejandro López Campos construyó una carrera burocrática sólida en su natal Sinaloa. Egresado de la licenciatura en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), el nuevo senador suplente forjó su camino desde las bases operativas. 

     

Entre 2013 y 2017, dirigió el Departamento de Integración y Evaluación en el ISSSTE. Posteriormente, asumió la Jefatura del Departamento de Compras del Congreso del Estado de Sinaloa hasta 2021, donde demostró un perfil más técnico que político.

El verdadero impulso en la trayectoria de López Campos llegó con la administración de Rubén Rocha Moya. En 2021, asumió la Subsecretaría de Normatividad e Información Registral del Gobierno de Sinaloa. Su lealtad y eficacia le permitieron escalar posiciones rápidamente, hasta convertirse en el titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) en octubre de 2025

Analistas políticos lo identifican como un operador clave y ahijado político del gobernador con licencia, factor que garantiza la continuidad de los intereses del grupo sinaloense en la Cámara Alta.

     

El reto de legislar bajo la sombra del escándalo

López Campos asume el cargo en un momento crítico. Su debut legislativo coincide con las sesiones extraordinarias del 28 y 29 de mayo, donde el Senado debate reformas de alto calado. 

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena, confirmó que la llegada del suplente busca "quitarles el show" a los legisladores de oposición. Así, el arquitecto sinaloense enfrenta el desafío de legitimar su posición y demostrar capacidad legislativa, mientras navega las turbulentas aguas que dejó su predecesor.

JM

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