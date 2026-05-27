Beca Rita Cetina: Calendario de pagos tentativo de JUNIO

La espera por el siguiente pago de la Beca Rita Cetina ya comenzó entre miles de estudiantes de secundaria y sus familias, quienes aguardan el depósito correspondiente al periodo mayo-junio de 2026. Aunque la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez todavía no revela el calendario oficial, se prevé que la dispersión de recursos arranque durante los primeros días de junio.

Este apoyo económico cobra especial relevancia porque será el último depósito del ciclo escolar 2025-2026 antes del receso vacacional de verano. Para muchas familias, el recurso resulta fundamental para cubrir gastos como transporte, útiles escolares y otros costos relacionados con la educación.

De acuerdo con el esquema utilizado en meses anteriores, los pagos se realizarían de forma gradual tomando en cuenta la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. Mientras tanto, autoridades educativas pidieron a la población consultar únicamente medios oficiales para evitar información falsa o confusa.

¿Cuándo anunciarán las fechas oficiales?

Hasta el 27 de mayo, ni la Secretaría de Educación Pública ni la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez han dado a conocer el calendario definitivo de depósitos.

Sin embargo, tomando como referencia los pagos anteriores, se estima que las fechas podrían publicarse entre el 1 y el 8 de junio, posiblemente a través de redes sociales oficiales o mediante mensajes del coordinador nacional, Julio León Trujillo.

El pago corresponde al bimestre mayo-junio y marcará el cierre de depósitos antes de las vacaciones escolares, ya que durante julio y agosto no se contemplan entregas de apoyo económico.

Fechas tentativas de depósito en junio 2026

Aunque todavía no son oficiales, las fechas estimadas para la entrega de recursos quedarían de la siguiente manera:

1 de junio: letras A y B

2 de junio: letra C

3 de junio: letras D, E y F

4 de junio: letra G

5 de junio: letras H, I, J, K y L

8 de junio: letra M

9 de junio: letras N, Ñ, O, P y Q

10 de junio: letra R

11 de junio: letra S

12 de junio: letras T, U, V, W, X, Y y Z

¿Cuánto dinero entregará la beca?

En secundaria, el apoyo económico autorizado es de mil 900 pesos por familia. Además, si en el hogar hay más de un estudiante inscrito en el programa, se suman 700 pesos adicionales por cada alumno extra.

Para primaria, el esquema es diferente. En este nivel educativo se contempla un pago anual de dos mil 500 pesos, programado para agosto de 2026. Apenas recientemente fueron publicados los resultados correspondientes a la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria.

Con el final del ciclo escolar cada vez más próximo, el próximo depósito será uno de los más esperados por las familias beneficiarias, pues después llegará una pausa de varios meses sin pagos del programa.

EE