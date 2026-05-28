A través de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) se confirmó que la construcción de un tramo del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo quedó a cargo de Carlos Slim , el magnate empresarial e inversor mexicano.

Se reveló que ninguna de las empresas que concursaron para construir los segmentos 13 y 14 del tramo Saltillo-Santa Catarina pudo superar la oferta de Slim. Asimismo, de acuerdo con los datos, Operadora Cicsa y FCC Construcción fueron las corporaciones con las mayores puntuaciones, con una inversión de más de 31 mil millones de pesos.

Un proyecto liderado por Carlos Slim

Las obras comenzaron el pasado 30 de septiembre del 2025, y los detalles revelados por la ARTF, el tren se extenderá por 111 kilómetros, y será construido en un plazo de 960 días naturales.

Por otro lado, se señala que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) representará un papel importante en el proyecto, pues las empresas tendrán que cumplir sus obligaciones fiscales ante el órgano del gobierno.

El hecho de que Slim sea el responsable de realizar el proyecto refuerza su papel como uno de los empresarios que más influyen en la infraestructura del país. Asimismo, la obra llega en un momento en el que se piensa reactivar el plan de los trenes de pasajeros, pensados para facilitar la movilidad alrededor de México.

Las empresas que participaron en licitación, que fue adjudicada por Operadora Cicsa y FCC Construcción, fueron compañías con gran experiencia en este tipo de proyectos, Algunas de estas fueron Comsa, que se encargó de rehabilitar la Línea 12 del Metro CDMX. Otras empresas que compitieron fueron ICA, Gami Ingeniería e Instalaciones; AZVI y OHL.

AL