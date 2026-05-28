Luego de un mes de ausencia de sus labores legislativas, el morenista Enrique Inzunza Cázarez solicitó licencia para separarse temporalmente de su escaño en el Senado de la República, en el contexto de las imputaciones de Estados Unidos en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, y afirmando que decidió no participar directamente en las sesiones del 28 y 29 de mayo debido a una "embestida mediática".

A finales de abril, el senador de Morena, Enrique Inzunza, fue señalado por la Fiscalía del país vecino por presuntos nexos con el grupo criminal.

¿Por qué Enrique Inzunza pidió licencia en el Senado?

Este jueves, en sus redes sociales, el senador afirmó que en su vida de servidor público siempre ha sido cabal en el cumplimiento de sus deberes.

"No obstante, ante la embestida mediática que se ha desplegado por personeros y medios de la derecha, he decidido que sea mi suplente, el Arquitecto Omar Alejandro López Campos, quien participe en las sesiones de hoy y mañana, para lo cual estoy presentando la solicitud de licencia condigna", informó Enrique Inzunza.

En su mensaje, que fue publicado en la cuenta @InzunzaCazarez de la plataforma X (antes Twitter), el morenista garantizó que se encuentra en la Ciudad de México, en el Senado de la República, a cuya sede ha acudido desde el día de ayer en atención a la cita formulada para la sesión extraordinaria.

"Me encuentro en la CDMX, en el Senado mexicano, a cuya sede he acudido desde el día de ayer, en atención a la cita que nos fuera formulada para la sesión extraordinaria a celebrarse los días 28 y 29 del mes en transcurso", expresó.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velazco, confirmó que el legislador pidió licencia al cargo hoy jueves.

"Se les acabó el show", afirmó Mier Velazco, al referirse a los medios de comunicación y a la oposición ante la posibilidad de que Inzunza asistiera hoy a la sesión del periodo extraordinario.

H2: ¿Quién es Omar López Campos, el senador suplente?

El senador suplente de Enrique Inzunza, Omar Alejandro López Campos, forma parte del equipo de políticos y es amigo del senador por Sinaloa. Además, es colaborador cercano y amigo del gobernador con licencia Rubén Rocha, quien también es acusado por el Gobierno de Estados Unidos.

Después de que el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, confirmó que pedirá licencia, se llamará a ocupar ese escaño al actual titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides) en Sinaloa, que es Omar Alejandro López Campos.

El voto de Inzunza o su suplente es indispensable en la sesión del periodo extraordinario donde Morena busca aprobar la reforma al artículo 41 de la Constitución para que sea causal de nulidad de elecciones cualquier publicación, pronunciamiento o intervención desde el extranjero que afecte a algún candidato.

El gobernador Rubén Rocha Moya designó al ingeniero Omar López Campos como nuevo titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa (Sebides), en sustitución de María Inés Pérez Corral.

X / @InzunzaCazarez

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