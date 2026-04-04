Desde hace algunos años, el estado de Colima se ha transformado en un verdadero foco rojo de violencia, afectando gravemente la tranquilidad de sus habitantes y encendiendo las alertas de seguridad a nivel internacional.

Matan a balazos a policía estatal en Colima

Un elemento de la Policía Estatal de Colima fue asesinado la tarde de este viernes en la comunidad de Los Asmoles ; el gobierno del estado informó que el elemento se encontraba en un punto de la carretera que comunica al municipio de Colima con Ixtlahuacán cuando fue agredido de manera directa por varios sujetos que llegaron a bordo de un vehículo .

Las autoridades condenaron el hecho y señalaron que la familia del elemento asesinado contará con todo el apoyo de la administración estatal.

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Después de la agresión a tiros, el policía estatal recibió auxilio de paramédicos que lo trasladaron a recibir atención en un hospital; sin embargo, murió en el camino .

La Secretaría de Seguridad Pública informó que realiza acciones en coordinación con otras corporaciones para dar con el paradero de los responsables.

La dependencia reiteró que la familia del agente caído tendrá acceso a todos los apoyos y beneficios de ley.

La inseguridad en Colima y el Puerto de Manzanillo

El porqué de esta profunda crisis de seguridad tiene un nombre muy claro para las autoridades: el Puerto de Manzanillo. Este punto logístico estratégico moviliza casi la mitad de los contenedores de todo el país, convirtiéndolo en la principal puerta de entrada para los precursores químicos provenientes de Asia, los cuales son esenciales para fabricar drogas sintéticas.

¿Quiénes están detrás del caos diario? La violencia extrema es el resultado directo de una sangrienta disputa territorial entre grupos criminales. El Cártel Nueva Generación (CNG) y el Cártel de Sinaloa, junto con facciones locales rebeldes, pelean a muerte por el control absoluto de las rutas de tráfico y la aduana marítima.

Claves para entender la crisis actual y su impacto

A pesar de que el Gobierno federal ha reportado recientes disminuciones en los índices delictivos mediante el despliegue de miles de elementos de seguridad, la percepción de miedo persiste. Las constantes alertas de viaje emitidas por Estados Unidos confirman dónde radica el mayor peligro para los ciudadanos locales, los inversionistas y los turistas internacionales.

La pacificación definitiva de Colima se mantiene como uno de los mayores retos para las autoridades de México en la actualidad. Recuperar este territorio no solo es vital para proteger la economía nacional, sino para devolverle la paz a miles de familias que hoy viven bajo la sombra de la incertidumbre y el miedo constante.

Con información de SUN e IA

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