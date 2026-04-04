¿Cuántos días de descanso le quedan a abril?

¡La primavera ya está aquí y con ella llegan los tan anhelados días de descanso para todos los hogares que buscan una pausa de la rutina diaria! Este mes de abril se perfila como uno de los favoritos para quienes desean desconectarse del estrés, disfrutar del clima cálido y pasar tiempo de calidad con sus seres queridos sin preocuparse por las tareas o los madrugones.

Si eres padre de familia, tutor o estudiante de educación básica en México, seguramente ya estás contando los días para el próximo receso escolar. Saber con exactitud las fechas de descanso es fundamental para organizar la economía del hogar, coordinar los permisos en el trabajo y evitar contratiempos en la logística familiar de cada semana.

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Afortunadamente, el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para este mes de abril de 2026 nos trae excelentes noticias y varios días libres. Este documento, que rige a todas las escuelas públicas y privadas incorporadas al sistema, marca pausas estratégicas que benefician tanto el rendimiento académico de los menores como la convivencia en casa.

Las esperadas vacaciones de Semana Santa

El plato fuerte de este mes es, sin lugar a dudas, el periodo vacacional de Semana Santa, una época ideal para recargar energías y disfrutar del turismo. Durante estos días, miles de familias aprovechan para visitar las playas, los pueblos mágicos o simplemente descansar en la comodidad de sus hogares, alejados del bullicio habitual de las mañanas escolares.

Según lo estipulado por las autoridades educativas a nivel federal, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria disfrutarán de dos semanas completas de un muy merecido descanso . Esta pausa es vital en el ciclo escolar, ya que marca la transición hacia la recta final del año académico, permitiendo que los estudiantes regresen a las aulas con una actitud mucho más positiva y renovada.

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Para responder a la pregunta de cuándo inician exactamente, las vacaciones comenzaron de manera oficial el lunes 30 de marzo y se extienden de forma continua hasta el viernes 10 de abril de 2026 . Durante este lapso, las escuelas cerrarán sus puertas, brindando un espacio de desconexión total que abarca tanto los días santos como la tradicional Semana de Pascua.

Esto significa que el regreso a las aulas en Jalisco y en el resto de la República Mexicana está programado hasta el lunes 13 de abril . Es importante marcar esta fecha en el calendario para ir ajustando los horarios de sueño de los niños al menos un par de días antes, garantizando así un retorno a la rutina mucho más amable y sin contratiempos.

Tips rápidos para aprovechar abril al máximo

Para que le saques el mayor jugo a estos días libres, aquí te dejamos una lista de puntos clave:

• Planifica con tiempo: Reserva tus destinos turísticos antes de que los precios suban por la temporada alta.

• Día del Niño: Recuerda que el jueves 30 de abril se celebra a los más pequeños; aunque hay clases regulares, las escuelas suelen organizar festivales muy divertidos.

• Actividades locales: Si te quedas en Guadalajara, aprovecha para visitar parques, museos o disfrutar de la Vía RecreActiva en familia.

¡No dejes que las fechas te tomen por sorpresa y comienza a organizar esos días de diversión hoy mismo!

ESPECIAL / SEP

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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