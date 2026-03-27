Nacional Monte de Piedad hace oferta a sus trabajadores para acabar con la huelga

El Nacional Monte de Piedad lanzó una nueva propuesta a los trabajadores sindicalizados para terminar con la huelga que inició el 1 de octubre de 2025 y mantiene cerradas las 302 sucursales de la casa de empeño en todo el país.

El lunes pasado, la institución acudió al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para presentar una propuesta de solución que aborda puntos como la distribución de nuevas contrataciones, la redefinición de las plantillas en sucursales, aportaciones al fondo de retiro de los trabajadores, aumento salarial y un bono por levantamiento de huelga. Sin embargo, ayer comunicó que fue rechazada por el sindicato.

El Monte de Piedad informó que ya ha presentado más de cinco propuestas, además de otras tres que emanaron de la autoridad, sin que haya encontrado respuesta ni alternativas por parte del sindicato, al que acusó de descartarlas y no hacerlas del conocimiento de los trabajadores.

Asimismo, aseguró que la representación sindical no ha presentado pruebas de las supuestas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), origen del emplazamiento y posterior inicio de la huelga.

Según el comunicado, el punto central del conflicto es la insistencia de la cúpula sindical en mantener el control sobre la asignación de plazas laborales y ascensos.

Ante este nuevo rechazo, la institución hizo una solicitud formal a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral “para que realicen un dictamen de cumplimiento obligatorio para ambas partes (arbitraje), que permita dar cauce institucional pronto, expedito y justo al conflicto que lleva casi seis meses de huelga”.

Cabe señalar que el 20 de febrero de 2026 la autoridad judicial declaró inexistente la huelga, al determinar que el sindicato no cumplió con sus propios requisitos estatutarios. Sin embargo, la representación sindical interpuso ante el Tribunal Colegiado un recurso de revisión, lo que podría prolongar la huelga varios meses más. Si el tribunal ratifica el fallo del juez federal, se regresaría a trabajar de manera inmediata; si el fallo es revocado, la huelga continuará.

Las sucursales del Monte de Piedad están cerradas desde el 1 de octubre del año pasado. EL INFORMADOR/J. Acosta

¿Qué ofrece el Monte de Piedad a los trabajadores para terminar la huelga?

Reponer el proceso de boletinación (contrataciones), considerando el 50.5 % de las plazas del total de la primera fase (148 de 293).

Llevar a cabo la redefinición de plantillas en sucursales pactada con el sindicato en el convenio de marzo de 2024 (compactaciones), lo que no implica recorte de personal. Esto se realizaría de manera gradual en un periodo de 20 meses.

Acordar los salarios de tres plazas de nueva creación: auxiliar operativo, responsable comercial y responsable operativo.

Bono de ayuda por levantamiento de huelga equivalente al 52 % del salario tabular.

Implementar el pago por el ejercicio de dos funciones en una misma jornada laboral, como se acordó en el convenio de 2024.

Mantener los permisos con goce de salario a secretarios seccionales.

Mantener las aportaciones directas al sindicato para el deportivo sindical, fomento al deporte, viáticos y un apoyo equivalente a dos días de salario al año por trabajador para el fondo de retiro.

Incremento del 5.3 % directo al salario.

¿Qué pasa con los artículos empeñados durante la huelga del Monte de Piedad y cómo se pueden recuperar?

Tanto la empresa como el sindicato han asegurado que las prendas se encuentran en bóvedas seguras; no obstante, no podrán ser recogidas hasta que la huelga termine, incluso si ya se ha pagado el préstamo.

En cuanto a los pagos de quienes aún deben abonar, el Monte de Piedad extendió las fechas de comercialización a partir del 25 de septiembre; es decir, las fechas límite de pago y de pase a almoneda se recorrieron.

Los artículos que tenían como fecha de comercialización original el 25 de septiembre de 2025 pasaron al 6 de abril de 2026, con nueva fecha límite de pago el 1 mismo mes.

El calendario completo puede consultarse en este enlace.

Para cumplir con los pagos, aunque las sucursales estén cerradas, la institución puso a disposición de sus clientes la aplicación Monte App, su sitio web, BancaNet de Banamex, transferencias vía SPEI y pagos en sucursales de OXXO y Banamex.

Para más detalles, puede consultarse su página de Información de pagos.

