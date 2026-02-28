¿Qué son las pruebas genéticas que realizaron para entregar cuerpo de 'El Mencho'?

A través de sus canales oficiales, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este sábado que el cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fue entregado a sus familiares luego de concluir las diligencias forenses correspondientes.

A casi una semana de que el líder del Cártel Nueva Generación (CNG) fuera abatido en el municipio de Tapalpa, Jalisco, durante un operativo encabezado por el Gobierno Federal en coordinación con fuerzas estadounidenses , la mañana de este 28 de febrero la FGR informó que la entrega se realizó únicamente después de cumplir con todos los protocolos legales y científicos establecidos.

De acuerdo con el comunicado oficial, tanto el cuerpo como las personas que acudieron a reclamarlo fueron sometidos a pruebas genéticas para confirmar la existencia de lazos consanguíneos que acreditaran legalmente la entrega de los restos.

“Se realizaron pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso”, precisó la institución.

¿Qué son y cómo funcionan las pruebas genéticas?

Las pruebas genéticas son estudios científicos que permiten analizar el ADN de una persona con el fin de confirmar su identidad o establecer vínculos biológicos con otros individuos. En el ámbito forense, estas pruebas son fundamentales para la identificación de cuerpos, especialmente en casos de alto perfil o cuando se requiere certeza absoluta sobre la identidad del fallecido.

Según información de la National Library of Medicine, el procedimiento consiste en recolectar muestras biológicas —como sangre, tejido, cabello o incluso células de la piel— para examinar el material genético contenido en el ADN. Posteriormente, ese perfil genético se compara con el de familiares directos, como padres, hijos o hermanos.

El análisis se basa en la identificación de marcadores genéticos específicos que se heredan de generación en generación. Cuando existe una coincidencia significativa en esos marcadores, se puede establecer con alto grado de certeza científica que existe una relación consanguínea entre las personas comparadas.

En el contexto legal, este procedimiento no solo confirma la identidad del fallecido, sino que también garantiza que la entrega del cuerpo se realice conforme a derecho, evitando posibles controversias.

Además de utilizarse para confirmar parentescos, las pruebas genéticas son ampliamente empleadas para la identificación de víctimas en desastres, investigaciones criminales y procesos judiciales. Su validez científica y jurídica las convierte en una herramienta clave dentro del sistema de procuración de justicia.

En este caso, la FGR subrayó que la aplicación de los estudios genéticos formó parte de los protocolos obligatorios antes de autorizar la entrega del cuerpo , asegurando así que el procedimiento se realizara con certeza técnica y respaldo legal.

