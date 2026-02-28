Concierto de Shakira en el Zócalo tendrá módulos de vacunación contra el sarampión

A un día de que Shakira se presente de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México, el próximo domingo 1 de marzo de 2026, el Gobierno capitalino dio a conocer un plan sanitario paralelo al espectáculo: la habilitación de módulos de vacunación contra el sarampión en puntos estratégicos del Centro Histórico, con el propósito de fomentar la inmunización entre quienes asistan al evento y la población que transite por la zona.

La estrategia es coordinada por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y cuenta con el respaldo de la jefa de Gobierno, Clara Brugada. La intención es aprovechar la elevada concentración de personas que se prevé en la Plaza de la Constitución y sus alrededores para fortalecer la protección frente a enfermedades prevenibles mediante vacunación.

Jornada de vacunación contra el sarampión en el Zócalo

Según datos oficiales, los puestos de inmunización operarán el mismo día del concierto en un horario extendido, de 10:00 a 24:00 horas, con el objetivo de facilitar el acceso a quienes no han completado el esquema recomendado o requieren refuerzo.

Los módulos se colocarán en áreas cercanas al perímetro del evento, incluyendo corredores peatonales y puntos de alta movilidad como las estaciones del Metro Bellas Artes y Pino Suárez, donde se anticipa un flujo considerable de asistentes rumbo al espectáculo.

La titular de la dependencia capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, subrayó que esta medida forma parte de una política pública más amplia orientada a ampliar la cobertura de vacunación, particularmente entre jóvenes y adultos, segmento que concentra buena parte del público de la intérprete colombiana. Además, indicó que en los módulos se brindará orientación sobre síntomas, vías de atención médica y la relevancia de mantener actualizados los esquemas de inmunización.

Autoridades precisaron que la meta principal es fortalecer la inmunidad colectiva y reducir posibles riesgos sanitarios derivados de la congregación masiva, aunque aclararon que no existe un brote asociado al concierto.

La jornada se inserta en una estrategia más amplia que el Gobierno de la Ciudad ha desplegado en semanas recientes para contener el avance del sarampión, enfermedad de alta transmisibilidad que ha registrado casos en distintos municipios del país durante el último año.

Como parte del operativo integral, también se desplegarán ambulancias y personal médico en el primer cuadro de la capital, a fin de atender cualquier eventualidad durante el evento.

El Gobierno local destacó que la iniciativa no solo busca aplicar dosis contra el sarampión, sino también reforzar la conciencia sobre la importancia de completar el esquema del calendario nacional de vacunación, que protege frente a diversas enfermedades prevenibles.

De manera paralela, se reiteró el llamado a que personas con síntomas respiratorios —como fiebre, tos o malestar general— se abstengan de acudir al concierto y soliciten valoración médica oportuna para evitar posibles contagios.

Hasta ahora, la autoridad sanitaria ha intensificado campañas de inmunización, ampliado horarios en centros de salud y desarrollado acciones focalizadas para alcanzar a grupos con rezago en su esquema de vacunación.

El recital masivo de Shakira en el Zócalo, que además será transmitido en vivo por medios oficiales y prevé congregar a decenas de miles de personas, se perfila así como una plataforma excepcional para impulsar la salud pública, reforzar la prevención contra el sarampión y contribuir a disminuir su circulación en la capital y a nivel nacional.

