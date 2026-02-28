Hace casi una semana, Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", fue abatido en el municipio de Talpa, Jalisco. A partir de ese momento, el cuestionamiento es quién ocupará su lugar. Para las autoridades hay dos candidatos claves.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que las presuntas nóminas del Cártel Nueva Generación (CNG) encontradas en la cabaña donde se refugiaba “El Mencho” son objeto de investigación, pero aclaró que hasta el momento no hay políticos señalados en dicha indagatoria .

Durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Sinaloa, el funcionario explicó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) determinar la veracidad y alcance legal de los documentos asegurados .

"Sobre la veracidad de las listas, ya informará la FGR. Por supuesto, con cada indicio que se encuentra en un domicilio, en un cateo, hay que cuidar también la cadena de custodia, ver dónde estaban esas listas, etcétera. Una vez que la fiscalía haya analizado todo eso, podría informar e iniciar carpetas cuando sí lo corresponde", señaló.

El secretario confirmó que actualmente existen investigaciones en curso contra policías municipales y estatales, así como contra otras personas que presuntamente mantenían vínculos con la organización criminal .

¿Quiénes son los sucesores del cártel?

Omar García Harfuch , titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), indicó que se tienen identificados a cuatro líderes del Cártel Nueva Generación que podrían relevar a "El Mencho", tras su muerte el pasado domingo en Jalisco .

García Harfuch señaló que el CNG tiene presencia en varios estados con liderazgos regionales y "son dos más probables" quienes podrían relevar al también llamado "El Señor de los Gallos" .

Al respecto, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó que fueron 28 elementos de seguridad quienes murieron en los hechos del pasado domingo, tres de ellos elementos de seguridad, así como 25 de la Guardia Nacional (GN).

"La operación fue exitosa, es donde fallece 'El Mencho', 12 delincuentes más también, y se detiene a dos. Y en el resto de los eventos que se presentaron, donde falleció nuestro personal de GN, ahí fallecen 34 delincuentes y se detiene a alrededor de 70 más", explicó.

OA