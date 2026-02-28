La Fiscalía General de la República (FGR) informó la mañana de este sábado 28 de febrero que el cuerpo de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” , fue entregado a sus familiares, casi una semana después de que el líder del Cártel Nueva Generación (CNG) cayera en un operativo militar en Tapalpa, Jalisco.

A través de un comunicado, la FGR señaló que la entrega del cuerpo de “El Mencho” se dio "luego de agotar todos los procedimientos protocolarios necesarios" .

Además, la FGR agregó que al cuerpo de Oseguera Cervantes se le "realizaron pruebas genéticas para confirmar que efectivamente existían lazos consanguíneos entre quien solicitó la entrega y el occiso" .

El fin de “El Mencho” al frente del cártel

Durante la mañana del domingo 22 de febrero, autoridades mexicanas confirmaron la muerte del fundador del Cártel Nueva, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, "El Mencho", durante un operativo de seguridad llevado a cabo en Tapalpa, Jalisco.

El Gobierno mexicano ha informado que los enfrentamientos del domingo dejaron 25 integrantes de la Guardia Nacional y más de 30 miembros del CNG fallecidos, la mayor parte en el estado de Jalisco.

Las autoridades mexicanas tienen identificados y sometidos a investigación a cuatro miembros destacados del CNG que podrían asumir el liderazgo de la organización criminal tras la muerte de “El Mencho”.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, aseguró en la conferencia presidencial desde Mazatlán ayer viernes, en el estado de Sinaloa, que se trata de líderes de alguna facción regional del CNG y, aunque no reveló ninguna identidad, explicó que se les investiga como posible relevo de Nemesio Oseguera.

"Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente, que están bajo investigación, que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial", dijo García Harfuch.

“El Mencho”, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses , con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Con información de FGR, SUN y EFE

