¿Qué día se pide calaverita en México y por qué se hace?

Los últimos días de octubre y los primeros de noviembre se llenan de colores, aromas y tradiciones que celebran el Día de Muertos, también conocido como el Día de los Fieles Difuntos (2 de noviembre).

Durante estas fechas, los hogares y espacios públicos se llenan con ofrendas y altares adornados con flores de cempasúchil, papel picado, velas y calaveritas de azúcar , símbolos de respeto y recuerdo a quienes han partido.

Esto forma parte de una tradición ancestral que busca revivir las costumbres más antiguas, compartir historias y honrar la memoria de los difuntos, ya sea en familia o con amigos.

Además, estas celebraciones incluyen a los más pequeños, quienes disfrutan de vestirse con sus disfraces favoritos, recorriendo calles y plazas mientras participan de una tradición que combina alegría, creatividad y recuerdo.

¿Por qué los niños piden calaverita en México?

La tradición de pedir calaverita tiene un significado muy antiguo que ha cambiado con el paso de los años.

De acuerdo con National Geographic, la costumbre de que los niños pidan comida a sus vecinos se remonta a celebraciones celtas o incluso antiguas tradiciones navideñas . Sin embargo, existen diversas versiones sobre el origen de esta tradición.

Una de las más conocidas señala que durante la época prehispánica, un niño huérfano macehual —término náhuatl que designaba a la clase media, por debajo de los nobles y por encima de los pobres—, al no tener comida para su ofrenda, se pintó la cara y salió a pedirla. La gente le obsequió pan, frutas y dulces destinados a los difuntos, y con el tiempo esta práctica se popularizó.

Por ello, durante la época colonial, los niños continuaron la costumbre, recorriendo las calles con calabazas o chilacayotes para pedir golosinas, dando así origen a la tradición.

¿Qué día se pide calaverita en México?

En Estados Unidos esta popular tradición ocurre cada 31 de octubre (Halloween), mientras que en México se celebra el 1 de noviembre (Todos los Santos) , por lo que miles de niños podrán disfrutar el día entre risas y decenas de dulces.

Esta fecha permite adornar tu hogar, salir con niños y niñas a recolectar dulces y escuchar el icónico: "corre, allí están dando".

