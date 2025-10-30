Horarios de los panteones en CDMX para el Día de Muertos 2025

El Día de Muertos, una de las tradiciones más significativas de nuestro país y la favorita de muchos, está a punto de ocurrir, y como parte de la tradición, se acostumbra visitar a los familiares fallecidos en los panteones y llevarles música, flores y comida, generando un ambiente de festejo y nostalgia.

Este fin de semana cae en 1 y 2 de noviembre, fechas muy importantes para los mexicanos, pues, durante estos días, se celebra la muerte de familiares, amigos y seres queridos, esperando que los difuntos regresen por la noche para visitar sus hogares y degustar sus comidas favoritas.

¿Por qué se visitan los panteones en el Día de Muertos?

Como ya se mencionó, muchas familias acuden a los panteones para decorar las tumbas con flores de cempasúchil, velas, papel picado, comida típica, objetos de los difuntos, altares de muerto y para recordar a aquellos que ya no están entre nosotros. También se suele trazar caminos con velas y pétalos de flores para que las almas encuentren el camino.

Durante estos días los panteones se llenan de luz y color, y se transforma el entorno oscuro y sombrío a uno alegre, festivo y lleno de amor.

¿Cuál será el horario de los panteones en el Día de Muertos?

Los panteones cierran dependiendo del lugar, no obstante, durante estas fechas es común que extiendan el horario de cierre , para que las personas disfruten de una noche tradicional.

A continuación, te dejamos los horarios de algunos panteones tanto en la Ciudad como en el Estado de México.

Panteón Civil de Dolores:

Es el cementerio más grande y antiguo de la CDMX. Aún no han compartido su horario oficial, sin embargo, en años anteriores ampliaron el horario de visitas. Usualmente cierra a las 5:00 p.m.

El horario del Día de Muertos es de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. , tentativamente.

Panteón Xoco:

Ubicado en la colonia Benito Juárez, su horario en estas fechas será de 7:00 a.m. a 11:00 p.m.

Jardines del Recuerdo:

Ubicado en el Estado de México, este cementerio ofrecerá varias actividades relacionadas con la festividad. Asimismo, tendrá dos horarios diferentes.

1 de noviembre: de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 2 de noviembre: de 7:00 a.m. a 5:30 p.m.

La mayoría de los panteones, tanto de la alcaldía Álvaro Obregón como en Azcapotzalco, recibirán visitas de 8:00 a.m. a 4 o 5:00 p.m.

Se recomienda consultar los horarios directamente en los panteones para evitar confusiones y mal entendidos.

