Estas son las mejores colonias para pedir calaverita en Guadalajara, según la IA

Con la llegada de la globalización y la incorporación de influencias extranjeras, nuestra cultura ha ido transformándose, y tradiciones originales como el Día de Muertos han evolucionado, dando lugar a una nueva versión que combina costumbres de distintos lugares.

Uno de los ejemplos más evidentes de esta fusión es el pedir la "calaverita", que al igual que Halloween en Estados Unidos, es una práctica que consiste en salir a la calle y tocar las puertas de los vecindarios para obtener dulces.

Esta costumbre se ha ido popularizando año con año entre los niños mexicanos , por lo que actualmente es bastante común ver a menores de edad acompañados de sus padres caminando por las calles y pidiendo dulces durante los días festivos.

Cada noviembre, los niños recorren barrios con disfraces y bolsas, buscando recibir golosinas. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Sin embargo, a diferencia de Halloween, es más común que el pedir calaverita se lleva a cabo durante la noche del 1 de noviembre, es decir, el próximo sábado, lo que lo vuelve un día ideal para poder pasearse por la ciudad.

Guadalajara no estará exenta de esta actividad, pues a tan solo unos cuantos días previos a la gran fecha, niños y adolescentes tapatíos ya están en busca de sus disfraces para pasar la velada.

Así que , si quieres participar o llevar a tu niño a buscar dulces, a continuación te compartimos una lista detallada de las mejores colonias de la capital tapatía a las que puedes ir para conseguir golosinas, según la Inteligencia Artificial.

Durante una consulta con Chat GPT, en la que se le preguntó cuáles consideraba los mejores sitios en la Perla Tapatía para conseguir dulces, el chatbot nombró seis colonias bastante conocidas y sus ventajas. Entre ellas se encuentran:

1. Providencia

Es de las más tradicionales para salir a pedir dulces.

Muchas casas decoradas, ambiente familiar y seguro.

Ideal para ir temprano (de 6:30 a 9:00 p.m.).

2. Colonia Americana

En calles como Libertad, López Cotilla y Chapultepec Norte suele haber decoraciones y eventos.

Algunas casas y cafés se unen para dar dulces.

Perfecta si te gusta algo más artístico y con disfraces creativos.

3. Jardines del Bosque

Zona tranquila, calles amplias y seguras.

Varias familias reparten dulces y hay grupos de niños recorriendo las calles.

4. Lomas del Valle / Lomas de Guevara

Mucha participación vecinal y ambiente muy familiar.

A menudo hay calles cerradas especialmente para los niños.

5. Arboledas / Bugambilias (zona sur)

En fraccionamientos cerrados o con vigilancia se organizan recorridos y concursos de disfraces.

Ideal si buscas un ambiente más controlado y seguro.

6. Santa Tere

Muy tradicional, con ambiente barrial y alegre.

Ideal si te gusta algo más auténtico y cercano a las raíces del Día de Muertos.

Además de esto, para tener una mejor experiencia te recomendamos salir entre las 6:30 p.m. y las 9:00 p.m., ya que después disminuye el flujo de personas. Lleva una bolsa grande o una calabacita resistente para los dulces, y si vas con niños, evita las avenidas principales y utiliza disfraces con colores reflectantes.

Recuerda que algunas plazas, como Andares, Midtown o Plaza Patria, organizan eventos de calaverita seguros y divertidos , en caso de que no quieras exponerte demasiado.

Y ahora lo sabes, si quieres vivir el Día de Muertos en Guadalajara, estas colonias y consejos te aseguran una experiencia segura, divertida y llena de dulces.

