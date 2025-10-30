Estas son las mejores colonias para pedir calaverita en Guadalajara, según la IA

Con la llegada de la globalización y la incorporación de influencias extranjeras, nuestra cultura ha ido transformándose, y tradiciones originales como el Día de Muertos han evolucionado, dando lugar a una nueva versión que combina costumbres de distintos lugares.Uno de los ejemplos más evidentes de esta fusión es el pedir la "calaverita", que al igual que Halloween en Estados Unidos, es una práctica que consiste en salir a la calle y tocar las puertas de los vecindarios para obtener dulces.Esta costumbre se ha ido popularizando año con año entre los niños mexicanos, por lo que actualmente es bastante común ver a menores de edad acompañados de sus padres caminando por las calles y pidiendo dulces durante los días festivos.Sin embargo, a diferencia de Halloween, es más común que el pedir calaverita se lleva a cabo durante la noche del 1 de noviembre, es decir, el próximo sábado, lo que lo vuelve un día ideal para poder pasearse por la ciudad.Guadalajara no estará exenta de esta actividad, pues a tan solo unos cuantos días previos a la gran fecha, niños y adolescentes tapatíos ya están en busca de sus disfraces para pasar la velada.Así que, si quieres participar o llevar a tu niño a buscar dulces, a continuación te compartimos una lista detallada de las mejores colonias de la capital tapatía a las que puedes ir para conseguir golosinas, según la Inteligencia Artificial.Durante una consulta con Chat GPT, en la que se le preguntó cuáles consideraba los mejores sitios en la Perla Tapatía para conseguir dulces, el chatbot nombró seis colonias bastante conocidas y sus ventajas. Entre ellas se encuentran:1. Providencia2. Colonia Americana3. Jardines del Bosque4. Lomas del Valle / Lomas de Guevara5. Arboledas / Bugambilias (zona sur)6. Santa TereAdemás de esto, para tener una mejor experiencia te recomendamos salir entre las 6:30 p.m. y las 9:00 p.m., ya que después disminuye el flujo de personas. Lleva una bolsa grande o una calabacita resistente para los dulces, y si vas con niños, evita las avenidas principales y utiliza disfraces con colores reflectantes.Recuerda que algunas plazas, como Andares, Midtown o Plaza Patria, organizan eventos de calaverita seguros y divertidos, en caso de que no quieras exponerte demasiado.Y ahora lo sabes, si quieres vivir el Día de Muertos en Guadalajara, estas colonias y consejos te aseguran una experiencia segura, divertida y llena de dulces.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP