Dónde aplica la ley seca en CDMX para el Día de Muertos 2025

La víspera del Día de Muertos llega a la Ciudad de México con algunas restricciones, y es que se limitará tanto la venta como el consumo de bebidas alcohólicas. Esto luego de que las autoridades de la alcaldía Tláhuac comunicara que se aplicará la “Ley Seca” estos 1 y 2 de noviembre.

Según el comunicado, esta medida busca mantener el orden y garantizar la seguridad de todas las personas que acudan a celebraciones tradicionales.

¿En dónde aplica la ley seca?

La ley seca, que implica la supervisión de venta de bebidas alcohólicas, abarcará todas las colonias, barrios y pueblos del municipio de Tláhuac, además de las zonas a su alrededor en donde se realicen festividades.

Estas restricciones aplican para vinaterías, tiendas de abarrotes, supermercados, tiendas departamentales, ferias, kermeses, evento populares e incluso los puestos instalados en las calles a propósito de las celebraciones.

¿Qué pasa si no se cumple la ley seca?

Tanto las personas como los establecimientos que no respeten esta ley, se enfrentarían a multas económicas o sanciones administrativas, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. En los casos más graves, los negocios y establecimientos podrían ser clausurados definitivamente.

Las autoridades animan a los ciudadanos a disfrutar de las festividades con responsabilidad , y a que se respeten las disposiciones locales, todo para garantizar un ambiente tranquilo y seguro durante estas fechas.

