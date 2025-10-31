Puente noviembre: ¿Cuántos días festivos quedan este año 2025?

Uno de los momentos más esperados son sin duda las vacaciones, los fines de semana largos y los puentes, éstos últimos días de descanso son otorgados por celebraciones o conmemoraciones importantes en México.

Antes de que termine el año 2025 todavía quedan algunas fechas que vale la pena tener en cuenta.

¿Qué puentes restan para los estudiantes?

Generalmente, la suspensión de actividades en las aulas, suele ser por el de Consejo Técnico, por días feriados, etcétera.

De acuerdo con el calendario de la SEP de este ciclo escolar en lo que resta de 2025, estos son los días que los alumnos de educación básica no tendrán actividades:

17 de noviembre por el Aniversario de la Revolución Mexicana.

28 de noviembre por Consejo Técnico.

22 de diciembre al 6 de enero por vacaciones de fin de año.

¿Qué puentes restan para los trabajadores este 2025?

Los trabajadores y trabajadoras de México cuentan con menos días de descanso obligatorio a lo largo del año, pues la ley únicamente contempla 7 días de asueto.

En lo que resta de 2025, estos son los días que deben otorgar los patrones a los empleados como "descanso obligatorio":

Tercer lunes de noviembre por el Aniversario de la Revolución Mexicana.

25 de diciembre por Navidad.

Si eres empleado, recuerda que los días feriados o festivos se conceden para celebrar, con entera libertad, las festividades cívicas y religiosas.

En caso de laborar, tienes derecho a recibir tu salario base más el doble del mismo.

*Con información de SUN.

