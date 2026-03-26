Autoridades alemanas tratan de rescatar con excavadoras a una ballena varada en el Báltico

Las autoridades de Alemania retomaron este jueves los trabajos para rescatar a una ballena jorobada que permanece atrapada en una zona poco profunda del mar Báltico, en las inmediaciones de la localidad costera de Niendorf, donde el operativo continúa tras varios intentos fallidos.

De acuerdo con fuentes del Instituto de Investigación sobre Fauna Silvestre Terrestre y Acuática (ITAW), el nuevo plan contempla el uso de excavadoras para abrir un canal en la arena que facilite el regreso del animal a aguas más profundas. Especialistas del instituto colaboran con las autoridades locales desde el inicio de las labores el pasado lunes, cuando se detectó al cetáceo varado cerca del acceso al puerto.

¿Quiénes rescataron a la ballena?

El ITAW, organismo alemán dedicado al estudio y conservación de la fauna silvestre tanto terrestre como marina, participa habitualmente en intervenciones de emergencia relacionadas con mamíferos marinos, aportando análisis veterinarios y asesoramiento técnico para reducir riesgos durante los rescates.

El estudio de la fauna silvestre constituye uno de los ejes fundamentales de la Fundación de la Universidad de Medicina Veterinaria de Hannover (TiHo), especialmente en ámbitos como la biodiversidad, las enfermedades infecciosas y la calidad alimentaria.

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RESCATE URGENTE DE BALLENA JOROBADA EN ALEMANIA



Un drama contra el reloj se vive en la playa de Timmendorfer Strand, donde equipos de rescate luchan por devolver al mar a una ballena jorobada de 10 metros varada en aguas poco profundas de la bahía de Lübeck desde el… pic.twitter.com/IuDfdlNu4n— ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) March 25, 2026

En el Instituto de Investigación de Fauna Silvestre Terrestre y Acuática (ITAW), equipos integrados por veterinarios, biólogos y especialistas en ciencias naturales colaboran desde sus sedes en Büsum y Hannover para abordar distintas líneas de estudio, bajo un enfoque interdisciplinario que resulta clave para enfrentar los desafíos actuales en la investigación y conservación de especies silvestres.

¿Cómo se realiza el rescate de la ballena?

El martes, los equipos probaron sin éxito una excavadora aspiradora con la que intentaban remover sedimentos para liberar a la ballena, que mide entre 12 y 15 metros de longitud y se estima que pesa alrededor de 15 toneladas. Sin embargo, según explicaron los expertos del ITAW, la capacidad de la maquinaria resultó insuficiente para modificar el terreno de forma efectiva.

La presencia del animal fue confirmada por agentes de Policía que patrullaban la zona portuaria de Niendorf, situada a orillas del mar Báltico, lo que activó un protocolo de emergencia para proteger al cetáceo y coordinar su posible retorno al mar abierto.

El área cercana al embarcadero permanece acordonada para impedir que curiosos se acerquen, ya que el ruido y la proximidad de personas pueden incrementar el estrés del animal y complicar las maniobras de rescate. Mientras continúan los trabajos, especialistas monitorean su estado de salud y las condiciones del entorno para determinar la estrategia más adecuada que permita devolverlo a su hábitat natural.

TG