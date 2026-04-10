Prometen multas de tres mil pesos para los conductores de Jalisco que cometan este error habitual

La Policía Vial en Jalisco infracciona a los conductores que incumplan con el reglamento de movilidad, y de acuerdo con el informe que presentó el comisario Jorge Alberto Arispe, uno de los tipo de infracción más comunes en lo que va del año es por usar el celular mientras se conduce.

Según el informe en el primer trimestre de 2026 se han aplicado más de seis mil multas, con un promedio de dos mil mensuales. La sanción aplica por manipular dispositivos de telefonía móvil o cualquier equipo electrónico al conducir.

¿De cuánto es la multa por usar el celular al manejar?

El costo de la multa equivale de 15 a 25 UMAS (Unidad de Medida y Actualización), y tomando en cuenta que desde el 1 de febrero de 2026, con el ajuste de la UMA a 117.31 diarios, el monto de la sanción por usar el celular al manejar fluctúa entre mil 759 y dos mil 932 pesos mexicanos, cantidad muy cercana a los tres mil.

Las autoridades locales han enfatizado que las sanciones económicas buscan proteger la vida de los ciudadanos más que tener un fin estrictamente recaudatorio.

El riesgo de manejar mientras se usan dispositivos móviles

Conducir un vehículo mientras se usa un celular o cualquier otro tipo de dispositivo móvil es muy imprudente, ya que multiplica por cuatro o hasta seis el riesgo de colisión, provocando distracciones visuales, cognitivas y físicas que impiden una conducción segura.

Incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado el uso del teléfono móvil durante la conducción como una grave amenaza para la seguridad vial.

Dicha práctica equivale a conducir bajo los efectos del alcohol, aumentando el tiempo de reacción, disminuyendo el control del carril y la velocidad, resultando en accidentes graves. Esta imprudencia no solo pone en peligro a los conductores, sino que incrementa drásticamente la vulnerabilidad de los peatones en las vías urbanas.

Es por esto que las autoridades exhortan a seguir y respetar el reglamento de tránsito, así como también a evitar conductas de riesgo que puedan provocar accidentes.

Recomendaciones:

Usar dispositivos de manos libres o evitar el uso del celular

Activa el modo de "conducción" o "no molestar" en tu celular.

Guarda el celular, mantéenlo fuera de tu alcance mientras conduces.

Detente si es urgente, busca un lugar seguro para estacionarte si necesitas realizar o responder una llamada importante.

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KR