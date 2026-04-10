IMSS suspende pensiones de mayo 2026: estos trabajadores podrían perder su pensión por orden de la Corte

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) arrancará en mayo de 2026 un estricto protocolo de verificación que dejará sin pago a miles de beneficiarios en todo México. Las autoridades cruzarán datos en tiempo real con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Registro Nacional de Población (RENAPO) para detectar a los pensionados que incurren en faltas administrativas graves.

Esta vigilancia extrema afecta directamente a los jubilados bajo el régimen de la Ley 73 , quienes ahora enfrentan la posibilidad real de perder su sustento económico si el sistema detecta anomalías en sus expedientes o actividades laborales incompatibles con su estatus de cesantía. Los directivos del instituto buscan blindar las finanzas públicas mediante auditorías digitales inmediatas.

¿Cómo se aplicará la suspensión de la pensión IMSS? Los detalles

El sistema del IMSS cancelará automáticamente los depósitos si detecta que un jubilado regresó a trabajar en el mismo puesto antes de cumplir seis meses de su retiro , violando flagrantemente el Artículo 196 de la Ley del Seguro Social. Además, las autoridades frenarán los pagos de manera precautoria si encuentran inconsistencias en la Clave Única de Registro de Población (CURP), si el beneficiario reside en el extranjero sin actualizar su registro consular, o si omite comprobar su supervivencia ante las instancias correspondientes.

Los cruces de información abarcan todo el territorio nacional y buscan frenar la simulación de relaciones laborales que desangran las finanzas de la institución, obligando a los usuarios a mantener su documentación impecable.

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¿Por qué el IMSS toma esta medida que afecta a los pensionados por la Ley 73?

La urgencia de esta limpieza exhaustiva del padrón responde a la reciente actualización de la Pensión Mínima Garantizada, la cual alcanzó los 10,636.54 pesos mensuales tras los ajustes inflacionarios que validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al incrementar significativamente el monto base que el Estado asegura a los trabajadores retirados, el IMSS necesita optimizar sus recursos financieros y erradicar los pagos indebidos que comprometen el futuro del sistema.

Las autoridades no perdonarán la doble entrada de recursos cuando un pensionado por invalidez, por ejemplo, retoma funciones similares a las que originaron su incapacidad sin notificar al Instituto, configurando un fraude que ahora amerita la cancelación definitiva del beneficio.

¿Por qué la Suprema Corte ordenó esto ahora?

Esta sacudida legal no ocurre en el vacío; surge como respuesta directa a años de vacíos legales donde miles de personas cobraban pensiones duplicadas o incompatibles con su estado laboral . Recientemente, la SCJN emitió jurisprudencias históricas que obligan al IMSS a ajustar las pensiones conforme a la inflación anual para proteger el poder adquisitivo de los adultos mayores.

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Sin embargo, a cambio de este beneficio económico, el tribunal otorgó al Instituto facultades absolutas para revocar beneficios vitalicios si detecta irregularidades. En el pasado, los jubilados consideraban la pensión de por vida como un derecho intocable, pero los múltiples casos de fraudes con semanas cotizadas falsas y simulaciones laborales obligaron al Máximo Tribunal a dictaminar que el beneficiario conserva el pago solo si cumple estrictamente la ley.

En términos sencillos: la Corte garantizó más dinero por la inflación, pero exigió cero tolerancia a las trampas, marcando un antes y un después en la seguridad social mexicana.

JM

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

