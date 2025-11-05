Programa de Vivienda para el Bienestar 2025: ¿Cuándo se reanuda el registro?

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y la Secretaría de Bienestar, continúa con el Programa de Vivienda para el Bienestar 2025, una estrategia nacional orientada a reducir el rezago habitacional y garantizar el acceso a una vivienda digna para familias de bajos recursos.

La iniciativa incluye la construcción de nuevos hogares, la mejora de viviendas existentes y la entrega de apoyos para materiales básicos de construcción, con un enfoque prioritario en comunidades rurales y zonas de atención especial.

¿Cuándo se reanuda el registro?

El programa avanza en etapas escalonadas: la primera se llevó a cabo en julio y la segunda concluyó en septiembre. Aunque la tercera fase estaba prevista para iniciar el 20 de octubre de 2025, su arranque fue pospuesto temporalmente, ya que personal de la Secretaría de Bienestar fue desplegado para realizar censos y labores de apoyo en comunidades afectadas por recientes contingencias.

Hasta el momento, la Comisión Nacional de Vivienda no ha anunciado oficialmente nuevas fechas para el registro, aunque se estima que los módulos podrían reabrir entre los meses de noviembre y diciembre de 2025.

Por el momento, se exhorta a la población interesada a permanecer al tanto de los canales oficiales de la CONAVI y del portal pvb.conavi.gob.mx, donde próximamente se dará a conocer el listado de municipios y sedes en los que se habilitarán los módulos oficiales de registro una vez que el proceso sea reanudado.

Avances del Programa de Vivienda para el Bienestar

Durante octubre de 2025, la CONAVI dio a conocer el listado de personas preseleccionadas en la segunda etapa del programa, quienes actualmente se encuentran en la fase de verificación domiciliaria para continuar con la validación de sus datos y condiciones.

Aquellos aspirantes que cumplan con todos los criterios establecidos podrán ser considerados para recibir una vivienda o departamento del Bienestar, como parte del compromiso del Gobierno Federal de garantizar el derecho a un hogar digno y seguro para las familias mexicanas.

Por su parte, las y los participantes de la primera etapa de registro ya atraviesan el proceso final de evaluación, y se prevé que en las próximas semanas se publiquen los resultados oficiales con los nombres de las personas que fueron aprobadas para obtener el beneficio.

