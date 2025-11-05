Pensión Bienestar: Así puedes ubicar la sucursal más cercana para el pago de noviembre

Durante noviembre de 2025, la Secretaría del Bienestar realizará el último depósito del año correspondiente a los programas sociales del Gobierno de México. Este pago bimestral beneficiará a adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras, quienes recibirán su apoyo económico a través del Banco del Bienestar.

Los depósitos del bimestre noviembre-diciembre 2025 se efectuarán de manera escalonada, según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario, entre el 2 y el 27 de noviembre . Por ello, conocer la sucursal más cercana resulta fundamental para evitar largas filas, demoras o cargos adicionales.

¿Cómo encontrar tu sucursal del Banco del Bienestar?

Existen diversas formas prácticas para localizar el punto de atención más próximo:

Mapa interactivo de la Secretaría del Bienestar: muestra las sucursales disponibles por estado y municipio.

Directorio oficial del Banco del Bienestar: contiene direcciones, horarios y actualizaciones constantes.

contiene direcciones, horarios y actualizaciones constantes. Herramienta “Ubica tu sucursal más cercana” en el portal oficial del banco, que permite conocer la dirección exacta en segundos para realizar retiros o trámites.

Estados con más sucursales del Banco del Bienestar

Actualmente, cinco entidades concentran el mayor número de oficinas operativas:

Veracruz: 292 sucursales

Oaxaca: 287

Estado de México: 279

Puebla: 261

Chiapas: 233

En conjunto, estas más de mil sucursales reflejan el esfuerzo del Gobierno Federal por acercar los servicios bancarios a las comunidades rurales y urbanas, garantizando que los apoyos del Bienestar lleguen a todos los beneficiarios.

