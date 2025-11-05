Miércoles, 05 de Noviembre 2025

México | Pensión Bienestar

Pensión Bienestar: Así puedes ubicar la sucursal más cercana para el pago de noviembre

Conocer la sucursal más cercana resulta fundamental para evitar largas filas, demoras o cargos adicionales

Por: El Informador

Son más de mil sucursales del Banco Bienestar distribuidas en toda la República Mexicana. SUN / ARCHIVO / CANVA

Durante noviembre de 2025, la Secretaría del Bienestar realizará el último depósito del año correspondiente a los programas sociales del Gobierno de México. Este pago bimestral beneficiará a adultos mayores, personas con discapacidad y madres trabajadoras, quienes recibirán su apoyo económico a través del Banco del Bienestar. 

Los depósitos del bimestre noviembre-diciembre 2025 se efectuarán de manera escalonada, según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario, entre el 2 y el 27 de noviembre. Por ello, conocer la sucursal más cercana resulta fundamental para evitar largas filas, demoras o cargos adicionales.

¿Cómo encontrar tu sucursal del Banco del Bienestar?

Existen diversas formas prácticas para localizar el punto de atención más próximo:

  • Mapa interactivo de la Secretaría del Bienestar: muestra las sucursales disponibles por estado y municipio.  
  • Directorio oficial del Banco del Bienestar: contiene direcciones, horarios y actualizaciones constantes.
  • Herramienta “Ubica tu sucursal más cercana en el portal oficial del banco, que permite conocer la dirección exacta en segundos para realizar retiros o trámites. 

Estados con más sucursales del Banco del Bienestar

Actualmente, cinco entidades concentran el mayor número de oficinas operativas:

  • Veracruz: 292 sucursales
  • Oaxaca: 287
  • Estado de México: 279
  • Puebla: 261
  • Chiapas: 233

En conjunto, estas más de mil sucursales reflejan el esfuerzo del Gobierno Federal por acercar los servicios bancarios a las comunidades rurales y urbanas, garantizando que los apoyos del Bienestar lleguen a todos los beneficiarios. 

