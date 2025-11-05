FGR pide nueva orden contra Fernando Farías, marino acusado de huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a una jueza federal girar nueva orden de aprehensión contra el contralmirante Fernando Farías Laguna, debido a que no se presentó este miércoles a la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya, Estado de México, para comparecer sobre el caso de huachicol fiscal en el que está acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Fuentes judiciales confirmaron que el Ministerio Público Federal del caso solicitó, en audiencia privada, a Nancy Selene Hidalgo Pérez, jueza de control, el mandamiento judicial para capturar al mando naval, por su presunta responsabilidad en los delitos delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Y es que ni Farías Laguna ni su defensa acudieron a la cita judicial, que se ha reprogramado en dos ocasiones, por lo que el Ministerio Público Federal procedió a la solicitud de la orden de aprehensión, al considerarlo prófugo de la justicia, desde que le fue negada la protección de la justicia en un amparo que promovió contra su captura.

Ante ello, la jueza de control, Nancy Selene Hidalgo Pérez, deberá decidir en las próximas horas si la petición de la FGR está fundada y motivada para girar la orden de captura.

En principio, Farías Laguna fue citado para el 2 de octubre pasado, pero la audiencia se reprogramó para el 20 del mismo mes y después para este miércoles.

Lo anterior, porque la defensa de Farías Laguna argumentó que la Fiscalía General de la República (FGR) le entregó copia de la carpeta de investigación en la que se acusa al sobrino político del exsecretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, de encabezar una organización criminal integrada por marinos y agentes aduanales dedicada al tráfico ilegal de combustible en buque tanques.

No obstante, fuentes allegadas a la defensa señalaron que la comparecencia se reprogramó para el próximo sábado.

