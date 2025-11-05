INAPAM: ¿Habrá descuentos especiales para el Buen Fin 2025?

Con la llegada del Buen Fin 2025 (13 al 17 de noviembre), uno de los eventos comerciales más esperados del año, muchas personas adultas mayores se preguntan si la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrecerá beneficios adicionales durante esta jornada de descuentos. Dado que el Buen Fin se presenta como una oportunidad para ahorrar en productos y servicios, el interés de este sector es cada vez mayor.

Hasta ahora, el INAPAM no ha anunciado un programa especial de descuentos exclusivos para el Buen Fin 2025 y los beneficios disponibles para las personas mayores se mantienen dentro del directorio oficial de descuentos vigentes, que incluye rebajas permanentes en rubros como alimentación, transporte, salud, vestido, hogar, cultura y entretenimiento.

Dichos descuentos aplican durante todo el año, por lo que no se prevé un esquema temporal o extraordinario vinculado específicamente con la temporada de compras de noviembre.

La credencial del INAPAM continúa siendo una herramienta de ahorro constante, pues gracias a ella, los adultos mayores pueden acceder a reducciones que oscilan entre el 5 % y el 20 % en establecimientos afiliados, tanto en productos de primera necesidad como en servicios médicos, farmacias, transporte público, tiendas de ropa, museos o espacios recreativos. Sin embargo, es importante recordar que los descuentos no se aplican de manera automática en todos los comercios: únicamente en aquellos que forman parte del directorio oficial.

Por lo anterior se recomienda a este sector de la población que antes de realizar una compra que verifiquen si el establecimiento está afiliado y pregunten si las promociones del Buen Fin pueden combinarse con los beneficios de la credencial.

Finalmente es importante riterar que el INAPAM mantiene sus descuentos habituales para el público acreditado, pero hasta el momento no ha anunciado beneficios exclusivos ligados al Buen Fin, por lo tanto la recomendación para las y los adultos mayores es mantenerse informados, consultar el directorio actualizado de comercios participantes y confirmar en cada establecimiento las condiciones de las promociones y así podrán disfrutar de los ahorros disponibles durante esta temporada de compras, con seguridad y responsabilidad.

YC