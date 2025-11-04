Martes, 04 de Noviembre 2025

INAPAM: Estos son los municipios con descuento para el pago del predial

51 municipios a lo largo del país tienen acceso hasta un 50% de descuento en el pago del predial

Por: Yahaira Chagollan

De acuerdo con el directorio de INAPAM 16 entidades del país son las que cuentan con un convenio de descuentos. ESPECIAL

El programa del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) continúa siendo una herramienta esencial para apoyar la economía de quienes superan los 60 años, al permitirles acceder a descuentos significativos en distintos servicios públicos, entre ellos el pago del impuesto predial. A través de convenios con los gobiernos municipales, el organismo busca aliviar la carga fiscal de este sector de la población y fomentar el cumplimiento oportuno de las obligaciones contributivas.

De acuerdo con la última actualización del Directorio de Beneficios con credencial INAPAM, un total de 51 municipios a lo largo del país tienen acceso hasta un 50% de descuento en el pago del predial.

Los descuentos se determinan localmente, y aunque pueden variar en porcentaje y requisitos, todos tienen como objetivo facilitar el pago de este impuesto básico y promover una mayor inclusión social entre los contribuyentes mayores.

¿Cuáles son los municipios con descuento para el pago del predial?

De acuerdo con el directorio de INAPAM 16 entidades del país son las que cuentan con un convenio de descuentos para facilitar el pago a las personas adultas mayores:

CHIAPAS

  • Reforma – 50 %
  • Suchiapa – 50 %

COLIMA

  • Colima (CIAPACOV) – 50 %
  • Tecomán (COMAPAT) – 10 %

ESTADO DE MÉXICO

  • Chalco – 38 %
  • Chapultepec – 34 % y 38 %
  • GUERRERO
  • Mochitlán – 50 %
  • Teloloapan – 50 %

HIDALGO

  • Acaxochitlán – 50 % (Predial y Agua)
  • Acaxochitlán (Registro Familiar) – 50 %
  • Atitalaquia – 50 %
  • Nopala de Villagrán – 50 %
  • Pachuca de Soto – 50 %
  • Tolcayuca – 50 %

JALISCO

  • Acatic – 50 %
  • San Sebastián del Oeste – 50 %

MICHOACÁN

  • Copándaro – 10 %
  • MORELOS
  • Xochitepec – 50 %
  • NAYARIT
  • Ixtlán del Río – 50 %

OAXACA

  • San Jacinto Amilpas – 50 %
  • San Miguel del Puerto (Pochutla) – 15 %
  • San Pablo Villa de Mitla – 50 % (Predial y Agua)

PUEBLA

  • Domingo Arenas – 50 %
  • Guadalupe Victoria – 50 %
  • Huatlatlauca – 20 %
  • Huauchinango – 50 %
  • Juan Galindo – 50 %
  • Libres – 50 %
  • Mazapiltepec de Juárez – 50 %
  • Ocotepec – 50 %
  • Oriental – 50 %
  • Tecali de Herrera – 50 %
  • Zacatlán – 50 %
  • Zaragoza – 50 %

SONORA

  • Bácum – 50 %
  • Cajeme – 50 % (Predial y Agua)
  • Fronteras – 50 %
  • San Luis Río Colorado – 50 %
  • Ures – 50 % y 15 %

TAMAULIPAS

  • Abasolo – 50 %
  • Matamoros – 50 % (Predial y Agua)
  • Nuevo Laredo – 50 % (Predial y Agua)

TLAXCALA

  • Cuapiaxtla – 50 %
  • Ixtacuixtla de Mariano Matamoros – 50 % y 25 %
  • San Lucas Tecopilco – 50 %

VERACRUZ

  • Naranjos Amatlán – 20 %
  • Tepatlaxco – 20 %

ZACATECAS

  • Loreto – 50 %
  • Nochistlán de Mejía – 15 %
  • Noria de los Ángeles – 50 %
  • Vetagrande – 10 % (Predial)

Aunque el INAPAM ofrece un directorio nacional con los municipios participantes, cada tesorería municipal define los porcentajes, condiciones y vigencia del beneficio. Por ello, se recomienda a las personas interesadas acudir directamente a las oficinas de recaudación correspondientes para confirmar los detalles del descuento.

YC

