ISSSTE dará casi 15 mil pesos en vales de despensa a estos trabajadores

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) entregará un beneficio de hasta 15 mil pesos en vales de despensa a trabajadores federales durante la primera quincena de noviembre de 2025.

Este apoyo económico forma parte del paquete anual de prestaciones acordado entre la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con el objetivo de reforzar el ingreso de los empleados públicos antes de finalizar el año.

Según la FSTSE, el incentivo —estimado en 14 mil 900 pesos— será entregado únicamente a trabajadores activos del Gobierno Federal afiliados a dicha federación sindical. No aplica para jubilados ni pensionados, ya que está destinado exclusivamente al personal en funciones dentro de las dependencias federales.

La entrega del apoyo se realizará en una sola exhibición durante la primera quincena de noviembre, aunque algunas instituciones podrían definir mecanismos específicos para su distribución, conforme a sus sistemas internos de pago.

Los vales de despensa son una prestación complementaria al salario base y se otorgan cada año como resultado de los acuerdos laborales entre el Gobierno Federal y los sindicatos del sector público, el monto final podría variar ligeramente dependiendo de los ajustes que definan las autoridades hacendarias y los representantes sindicales.

Lee también: Estas son las alcaldías de CDMX en alerta amarilla ante frente frío

NA