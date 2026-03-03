Martes, 03 de Marzo 2026

Profeco revela cuáles son las mejores y peores barras de chocolate del mercado

Profeco realizó un análisis para verificar que las barras de chocolate cumplan con estándares de calidad, composición y etiquetado en México

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Profeco reiteró la importancia de revisar el etiquetado frontal y la lista de ingredientes antes de adquirir productos de este tipo. CANVA/ESPECIAL

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó un nuevo estudio de calidad en el que analizó 31 barras de chocolate para determinar cuáles cumplen con las normas establecidas y cuáles presentan irregularidades.

En la edición de marzo de la Revista del Consumidor, la dependencia del Gobierno de México detalló que se evaluó el cumplimiento de normas sanitarias, etiquetado, contenido neto, tipo de grasa, azúcares, aporte nutrimental y presencia de metales pesados en distintas barras de chocolate: amargo, semiamargo, blanco, con leche y sin azúcar.

De acuerdo con el informe, se pusieron a prueba 14 barras de chocolate con leche, una de chocolate blanco, cuatro de chocolate con leche sin azúcar, siete amargos u oscuros, tres amargos sin azúcar y dos semiamargos sin azúcar.

Los resultados revelaron que al menos nueve productos incumplieron con alguno de los lineamientos, por lo que Profeco llamó a los consumidores a revisar cuidadosamente la información antes de adquirirlos.

¿Cuáles son las barras de chocolate que Profeco no aprobó?

Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran problemas en el etiquetado, información comercial incompleta, confusión en las fechas de caducidad o consumo preferente y el uso de grasas que no corresponden a las características propias del cacao.

  • D’Meals | Chocolate con leche sin azúcar añadida: La grasa que contiene no es característica del cacao.
  • Stella | Chocolate con leche sin azúcar: No presenta toda su denominación en la misma tipografía.
  • Golden Hills | Chocolate amargo: Confunde con su fecha de caducidad.
  • M D D | Chocolate semiamargo sin azúcar añadida: La grasa que contiene no es característica del cacao.
  • Stella | Chocolate semiamargo sin azúcar: No presenta toda su denominación en la misma tipografía.
  • Golden Hills | Chocolate con leche: Confunde con su fecha de caducidad.
  • Lindt Lindor | Chocolate con leche: No presenta de forma correcta su información comercial.
  • L’Atelier | Chocolate con leche: Confunde con su fecha de consumo preferente.
  • Vaquita la Original | Tablilla de chocolate con leche: No presenta de forma correcta los sellos de etiquetado frontal.

¿Cuáles son las barras recomendadas por Profeco?

En contraste, el estudio también identificó diversas marcas que sí cumplieron con los parámetros de calidad, etiquetado y composición establecidos por la normativa mexicana, por lo que fueron consideradas como opciones confiables dentro del mercado.

  • Carlos V Nestlé Original | Chocolate con leche
  • Bremen Gatucos | Tablillas de chocolate con leche descremada
  • Hershey’s | Chocolate con leche
  • Lenguas de Gato Picard | Chocolate con leche
  • Milka | Chocolate con leche
  • MrBeast Feastables | Chocolate con leche
  • Nestlé | Chocolate con leche
  • Ritter Sport | Chocolate con leche
  • Nestlé | Chocolate blanco
  • Bienestar | Chocolate oscuro
  • Hershey’s Dark | Chocolate amargo
  • Lindt Excellence | Chocolate amargo con flor de sal
  • Trapa | Chocolate amargo
  • Lindt Excellence | Chocolate amargo 70 % cacao

¿Cuáles barras no se recomiendan para el consumo infantil?

Profeco señaló que algunas de las barras analizadas no se recomiendan para niñas y niños debido a que contienen edulcorantes no calóricos. La dependencia recordó que este tipo de ingredientes no es aconsejable en la alimentación infantil, por lo que exhortó a madres, padres y tutores a revisar cuidadosamente el etiquetado antes de adquirir estos productos.

  • Carlos V Cero Nestlé Stick
  • D’Meals
  • Holex
  • Stella
  • Hershey’s Zero Azúcar
  • Turín Zero Sugar
  • Valor
  • M D D

La dependencia recomendó a los consumidores revisar cuidadosamente la información nutrimental, los ingredientes y las fechas de caducidad antes de realizar su compra. Además, elegir productos que sí cumplan con la normativa no solo garantiza mayor transparencia, sino también una mejor calidad en lo que se consume.

