Profeco revela cuáles son las mejores y peores barras de chocolate del mercado

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó un nuevo estudio de calidad en el que analizó 31 barras de chocolate para determinar cuáles cumplen con las normas establecidas y cuáles presentan irregularidades.En la edición de marzo de la Revista del Consumidor, la dependencia del Gobierno de México detalló que se evaluó el cumplimiento de normas sanitarias, etiquetado, contenido neto, tipo de grasa, azúcares, aporte nutrimental y presencia de metales pesados en distintas barras de chocolate: amargo, semiamargo, blanco, con leche y sin azúcar.De acuerdo con el informe, se pusieron a prueba 14 barras de chocolate con leche, una de chocolate blanco, cuatro de chocolate con leche sin azúcar, siete amargos u oscuros, tres amargos sin azúcar y dos semiamargos sin azúcar.Los resultados revelaron que al menos nueve productos incumplieron con alguno de los lineamientos, por lo que Profeco llamó a los consumidores a revisar cuidadosamente la información antes de adquirirlos.Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran problemas en el etiquetado, información comercial incompleta, confusión en las fechas de caducidad o consumo preferente y el uso de grasas que no corresponden a las características propias del cacao.En contraste, el estudio también identificó diversas marcas que sí cumplieron con los parámetros de calidad, etiquetado y composición establecidos por la normativa mexicana, por lo que fueron consideradas como opciones confiables dentro del mercado.Profeco señaló que algunas de las barras analizadas no se recomiendan para niñas y niños debido a que contienen edulcorantes no calóricos. La dependencia recordó que este tipo de ingredientes no es aconsejable en la alimentación infantil, por lo que exhortó a madres, padres y tutores a revisar cuidadosamente el etiquetado antes de adquirir estos productos.La dependencia recomendó a los consumidores revisar cuidadosamente la información nutrimental, los ingredientes y las fechas de caducidad antes de realizar su compra. Además, elegir productos que sí cumplan con la normativa no solo garantiza mayor transparencia, sino también una mejor calidad en lo que se consume.