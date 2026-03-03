Profeco revela cuáles son las mejores y peores barras de chocolate del mercado

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó un nuevo estudio de calidad en el que analizó 31 barras de chocolate para determinar cuáles cumplen con las normas establecidas y cuáles presentan irregularidades.

En la edición de marzo de la Revista del Consumidor, la dependencia del Gobierno de México detalló que se evaluó el cumplimiento de normas sanitarias, etiquetado, contenido neto, tipo de grasa, azúcares, aporte nutrimental y presencia de metales pesados en distintas barras de chocolate: amargo, semiamargo, blanco, con leche y sin azúcar.

De acuerdo con el informe, se pusieron a prueba 14 barras de chocolate con leche, una de chocolate blanco, cuatro de chocolate con leche sin azúcar, siete amargos u oscuros, tres amargos sin azúcar y dos semiamargos sin azúcar.

Los resultados revelaron que al menos nueve productos incumplieron con alguno de los lineamientos, por lo que Profeco llamó a los consumidores a revisar cuidadosamente la información antes de adquirirlos.

¿Cuáles son las barras de chocolate que Profeco no aprobó?

Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran problemas en el etiquetado, información comercial incompleta, confusión en las fechas de caducidad o consumo preferente y el uso de grasas que no corresponden a las características propias del cacao.

D’Meals | Chocolate con leche sin azúcar añadida: La grasa que contiene no es característica del cacao.

Stella | Chocolate con leche sin azúcar: No presenta toda su denominación en la misma tipografía.

Golden Hills | Chocolate amargo: Confunde con su fecha de caducidad.

M D D | Chocolate semiamargo sin azúcar añadida: La grasa que contiene no es característica del cacao.

Stella | Chocolate semiamargo sin azúcar: No presenta toda su denominación en la misma tipografía.

Golden Hills | Chocolate con leche: Confunde con su fecha de caducidad.

Lindt Lindor | Chocolate con leche: No presenta de forma correcta su información comercial.

L’Atelier | Chocolate con leche: Confunde con su fecha de consumo preferente.

Vaquita la Original | Tablilla de chocolate con leche: No presenta de forma correcta los sellos de etiquetado frontal.

¿Cuáles son las barras recomendadas por Profeco?

En contraste, el estudio también identificó diversas marcas que sí cumplieron con los parámetros de calidad, etiquetado y composición establecidos por la normativa mexicana, por lo que fueron consideradas como opciones confiables dentro del mercado.

Carlos V Nestlé Original | Chocolate con leche

Bremen Gatucos | Tablillas de chocolate con leche descremada

Hershey’s | Chocolate con leche

Lenguas de Gato Picard | Chocolate con leche

Milka | Chocolate con leche

MrBeast Feastables | Chocolate con leche

Nestlé | Chocolate con leche

Ritter Sport | Chocolate con leche

Nestlé | Chocolate blanco

Bienestar | Chocolate oscuro

Hershey’s Dark | Chocolate amargo

Lindt Excellence | Chocolate amargo con flor de sal

Trapa | Chocolate amargo

Lindt Excellence | Chocolate amargo 70 % cacao

¿Cuáles barras no se recomiendan para el consumo infantil?

Profeco señaló que algunas de las barras analizadas no se recomiendan para niñas y niños debido a que contienen edulcorantes no calóricos. La dependencia recordó que este tipo de ingredientes no es aconsejable en la alimentación infantil, por lo que exhortó a madres, padres y tutores a revisar cuidadosamente el etiquetado antes de adquirir estos productos.

Carlos V Cero Nestlé Stick

D’Meals

Holex

Stella

Hershey’s Zero Azúcar

Turín Zero Sugar

Valor

M D D

La dependencia recomendó a los consumidores revisar cuidadosamente la información nutrimental, los ingredientes y las fechas de caducidad antes de realizar su compra . Además, elegir productos que sí cumplan con la normativa no solo garantiza mayor transparencia, sino también una mejor calidad en lo que se consume.

