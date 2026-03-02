El día de hoy, en La Mañanera del Pueblo, Iván Escalante Ruiz presentó la actualización del programa de seguimiento "Quién es Quién en los precios de los combustibles". A continuación te mostramos un resumen de la presentación que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cada semana.

Estos son los precios promedio de los combustibles registrados del 16 al 22 de febrero de 2026, bajo el contexto del posible aumento mundial de los combustibles por la situación política entre Irán, Estados Unidos e Israel:

Gasolina regular a $23.54 por litro

Gasolina premium a $25.71 por litro

Diésel a $26.35 por litro

Por el momento, no se presenta subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Con respecto al desglose por marcas, de manera general CorpoGas se posicionó como la gasolinera más cara para cualquier tipo de combustible, mientras que la cadena de establecimientos que ofreció precios más bajos fue G500.

¿Cuál es la gasolinera más barata de Jalisco para la Magna?

La gasolinera más barata de todo Jalisco para surtir gasolina Magna se ubicó en Guadalajara. Con un precio de $23.35 pesos por litro, la gasolinera sobre avenida González Gallo #2561, en colonia El Rosario, en el municipio capital del estado.

Cabe destacar que el precio más bajo registrado por la Profeco para este lunes 3 de marzo es de $23.14 pesos por litro y se encuentra en Veracruz capital.

Por otro lado Profeco revela cuál es la gasolinera más barata de Jalisco para surtir magna fue registrado en Iztapalapa, Ciudad de México, con un límite marcado en $24.99 pesos por litro.

Se disparan precios de gasolina premium y diesel

Mientras que el precio de la gasolina regular ha logrado recortar unos puntos desde la estrategia de la Profeco para manejar un límite nacional de precio por debajo de la franja de los 24 pesos, tanto la gasolina premium como la diesel han registrado una alza importante en sus precios.

En el mercado se especula que el aumento pudiese extenderse luego del ataque de Israel y Estados Unidos en Teherán y distintas partes de Irán.

