Este año, la Beca Universal Rita Cetina se extenderá a más de 8.4 millones de alumnos de primarias públicas en todo el país. Para informar a las familias sobre los detalles del programa, se llevan a cabo asambleas informativas del 3 al 27 de febrero en las escuelas primarias públicas. En ellas, madres, padres y tutores reciben orientación sobre el proceso de registro y entrega del apoyo económico.

¿Cuándo comienza el registro de la Beca Rita Cetina para primarias?

El registro oficial para nuevos beneficiarios se abrirá del 2 al 19 de marzo a través del portal www.becaritacetina.gob.mx

¿De cuánto es el apoyo de la Beca Rita Cetina?

La Beca Universal Rita Cetina para estudiantes de primaria pública en 2026 consiste en un pago único anual de dos mil 500 pesos por alumno. Este apoyo está destinado a la compra de útiles y uniformes escolares y se deposita directamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Monto: Dos mil 500 pesos al año.

Frecuencia: Pago único (anual).

Si hay dos beneficiarios en la misma familia, el apoyo es de cinco mil pesos (dos mil 500 por cada uno).

Es importante destacar que los beneficiarios inscritos antes de 2026 (casos de continuidad) siguen recibiendo mil 900 pesos bimestrales.

Programa Becas para el Bienestar se expande

Con esta expansión, el programa Becas para el Bienestar del Gobierno de México alcanzará en 2026 un total de 22.8 millones de beneficiarios, lo que representa un incremento del 216% en comparación con 2019, cuando el padrón sumaba 7.2 millones de estudiantes.

Cifras clave del programa:

Nuevos beneficiarios: más de 8.4 millones de alumnos de primaria

Familias apoyadas: más de 6.3 millones

Monto anual por estudiante: 2,500 pesos

Meta total 2026: 22.8 millones de becarios

Crecimiento desde 2019: +216%

Con la ampliación de la Beca Rita Cetina, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum busca garantizar que todas las niñas y niños de escuelas públicas cuenten con los recursos necesarios para continuar sus estudios y ejercer plenamente su derecho a la educación.

