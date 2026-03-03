Profeco alerta: Galletas de animalito dañan tu salud por esta razón

Los postres son recurrentes en la dieta del mexicano, pero en exceso no favorecen al sostenimiento de la salud. Un ejemplo son las galletas de animalito, que contienen algunos ingredientes que resultan dañinos a largo plazo.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó en el pasado un estudio que revela cuáles son los alimentos que tienen altos índices de sodio y encontraron que las galletas de animalitos contienen hasta 30 gramos en un paquete de 500 .

En el estudio se analizaron 80 productos de diferentes categorías que presentaban el sello de exceso de sodio, tomando en cuenta desde galletas hasta cereales.

Asimismo, se verificó la cantidad de sodio que contenían por empaque y en diferentes porciones.

¿Por qué el sodio es malo en los alimentos?

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), el sodio es un nutriente esencial que el cuerpo necesita en pequeñas cantidades y tiene varias funciones en los alimentos, como curar la carne, hornear, espesar, conservar la humedad, ensalzar el sabor y conservar.

La Profeco indica que, dependiendo del producto, puedes consumir hasta mil 554 mg de sodio en las galletas saladas y hasta 562 mg en las galletas dulces.

Según el análisis, las galletas de animalitos contienen dos mil 812 mg de sodio por empaque, por lo que su consumo en exceso causaría daños a la salud .

Además, declararon que estas galletas tampoco cumplen con el contenido neto declarado en sus empaques.

Otro ingrediente nocivo

Las galletas de animalitos fueron creadas en Inglaterra a finales del siglo XX. Una porción contiene vitamina C, A, B12, D, calcio y magnesio. Pero para su elaboración es indispensable un ingrediente: el Jarabe de Maíz de Alta Fructosa .

El Jarabe de Maíz de Alta Fructosa, también denominado sirope de glucosa-fructosa o JMAF y AMAF por sus siglas, es un edulcorante líquido creado a partir del almidón o fécula de maíz.

De acuerdo con la Profeco, la fructosa no es capaz de inhibir la secreción de la hormona "grelina", la cual regula la sensación de saciedad y el apetito. Por ello, se pueden consumir varias galletas sin sentirse "lleno" .

Dicho ingrediente hace que los alimentos sean más dulces y suaves para el paladar. No obstante, tiene numerosas implicaciones en la salud , esto de acuerdo con un estudio de la Escuela de Nutrición.

