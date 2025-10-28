Martes, 28 de Octubre 2025

Productores de maíz exigen reinstalar una mesa de negociación resolutiva

Los productores de maíz señalaron que sus demandas no son negociables

Reiteraron que su postura

Reiteraron que su postura "es más firme que nunca: Ya no estamos pidiendo. Estamos EXIGIENDO". EL INFORMADOR / ARCHIVO

Después de que se levantaran de la mesa de negociación este lunes en la Secretaría de Gobernación (Segob) por no alcanzar un precio de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz, productores advirtieron que se acabó la paciencia.

Tras reunirse con el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué e intentar ingresar a la Segob, los agricultores exigieron la reinstalación de la mesa de negociación "real, abierta y resolutiva".

La mañana de este martes 28 de octubre, el Movimiento Agrícola Campesino aseguró en un comunicado que la respuesta que recibieron "fue una ofensa": "Una oferta de 6 mil 050 no es una negociación, es una burla que condena al hambre a nuestras familias".

"La lucha se transforma. La exigencia es innegable. Ayer, 27 de octubre, el campo mexicano demostró su fuerza, su unidad y su dignidad. Salimos pacíficamente, pero con la determinación de hierro de quienes alimentan a esta nación. ¡Ya basta de simulaciones! ¡Se acabó la paciencia!", expresaron los trabajadores del campo.

Reiteraron que su postura "es más firme que nunca: Ya no estamos pidiendo. Estamos EXIGIENDO".

Pidieron al gobierno federal y a los gobiernos estatales que dejen de ser juez y parte porque es su deber constitucional sumarse a la exigencia y presionar a la industria privada para que pague lo justo.

"Al Gobierno de México y a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: El tiempo de las falsas promesas se terminó. La paz de este país depende de la dignidad de sus agricultores. O hay precios justos ya, o la lucha arreciará", declararon.

Añadieron que sus demandas no son negociables: "Son el mínimo absoluto para la dignidad y la supervivencia del campo mexicano: 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz y 6 mil pesos por tonelada de sorgo", señalaron.

Ante las manifestaciones en varios estados, y bloqueos carreteros, los productores llamaron a no dar un paso atrás.

