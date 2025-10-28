Viral: Funcionarias discuten por un lugar al lado de Omar García Harfuch

El pasado lunes 27 de octubre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch , negó haber sido víctima de un atentado durante una conferencia en la Cámara de Diputados; el evento pasó a segundo plano después de que dos funcionarias “pelearan” por un lugar al lado del secretario.

" No he recibido atentados. Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas de manera permanente, y eso es lo que estamos haciendo siempre. En esa casa a la que se refiere, es una casa muy pública, yo no vivo ahí, es una oficina que tiene una recámara, es muy pública, pues en el proceso interno todos ahí estuvimos, entonces no tuvimos ninguna alerta previa ", aseguró.

Las declaraciones del secretario de Seguridad fueron hechas durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados , donde acudió la mañana de este lunes para comparecer ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) .

Se “pelean” por Harfuch

Durante esta conferencia desde la Cámara de Diputados, dos de las funcionarias presentes protagonizaron una escena bastante bochornosa originada por las posiciones que ambas tomarían respecto al titular de la SSPC.

Todo empezó cuando Gabriela Jiménez, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario Morena , fue enviada por Ricardo Monreal al costado izquierdo de Harfuch, pero este sitio ya estaba ocupado por Jessica Saiden Quiroz, diputada federal por Yucatán.

En un video que circula en redes sociales quedó registrado el momento en que Saiden Quiroz se niega a dejar su puesto al lado de García Harfcuh, mientras mantiene una silenciosa discusión con Jiménez, quien termina acusando a la diputada con Monreal.

Ahora hay que apartar su lugar para estar cerca de Omar García Harfuch, si no nos creen vean lo que le pasó a la vice coordinadora de Morena en San Lázaro. ���� pic.twitter.com/74HUZCgOkh— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) October 28, 2025

Con información de SUN.

