A través de su cuenta oficial en X, la Comisaría de la Policía Vial del estado de Jalisco, actualizó las zonas donde hay bloqueos viales en el estado, esto debido a manifestaciones de productores de maíz, quienes exigen un precio justo por tonelada de este grano básico.

Estas son las zonas bloqueadas reportadas la mañana de este martes 28 de octubre de 2025:

Autopista 54D Guadalajara–Colima (Km. 40)

Autopista 90 (Caseta de Ocotlán)

Carretera 15 Guadalajara–Nogales (Technology Park)

Carretera 35 Guadalajara–Ocotlán (Cuitzeo, Ocotlán)

Carretera La Barca–Atotonilco el Alto (Vías del Ferrocarril)

Autopista 15D (Caseta de Zapotlán del Rey)

Autopista 80D Guadalajara–Lagos de Moreno (Caseta de Tepatitlán)

Carretera 80 Guadalajara–Los Altos (Monumento al Huevo, Tepatitlán)

Carretera 90 Guadalajara–Atotonilco (Cabecera Municipal Atotonilco)

Carretera Tala–Santa Cruz de las Flores (Laboratorios Pisa)

Carretera 15 Guadalajara–Nogales (Crucero a Nextipac)

La Policía Vial pide a los conductores planear sus traslados, usar rutas alternas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

