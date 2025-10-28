A través de su cuenta oficial en X, la Comisaría de la Policía Vial del estado de Jalisco, actualizó las zonas donde hay bloqueos viales en el estado, esto debido a manifestaciones de productores de maíz, quienes exigen un precio justo por tonelada de este grano básico.La Policía Vial pide a los conductores planear sus traslados, usar rutas alternas y mantenerse informado a través de los canales oficiales. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV