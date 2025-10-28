El calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) está por terminar su segundo mes completo, y millones de estudiantes continúan con sus actividades regulares tras el regreso a clases del pasado 1 de septiembre. Sin embargo, octubre no será un mes de asistencia continua, ya que está programado un día oficial sin clases para todos los niveles de educación básica, y será esta misma semana.De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el viernes 31 de octubre de 2025 no habrá clases en las escuelas públicas y privadas de educación básica en todo el país, es decir, los alumnos que no tendrán clases ese día son los de preescolar, primaria y secundaria.La explicación es sencilla, y es que ese día se realizará la reunión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), una sesión ya muy reconocida en la que los profesores participan en actividades de planeación, evaluación y actualización académica. Estas juntas, como las llaman ellos, se realizan de forma común el último viernes de cada mes, por lo que los estudiantes no asisten a clases, aunque los maestros sí deben acudir a las escuelas.La suspensión del 31 de octubre coincide con Halloween, con el fin de semana, y con las fechas del 1 y 2 de noviembre, cuando se conmemora el Día de Muertos en México. Y aunque no aparece como puente en el calendario de la SEP, los alumnos disfrutarán de tres días consecutivos sin ir a la escuela, del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, regresando el día lunes 3.En total, el mes de octubre cuenta con 22 días efectivos de clase dentro de los 185 días del ciclo escolar 2025-2026, que concluirá en julio del siguiente año. Aunque será un mes mayormente activo en las aulas, la pausa de este último viernes permitirá un descanso pequeño para estudiantes, maestros y también los padres de familia, antes de entrar al último tramo del año.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF