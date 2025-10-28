El calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) está por terminar su segundo mes completo, y millones de estudiantes continúan con sus actividades regulares tras el regreso a clases del pasado 1 de septiembre. Sin embargo, octubre no será un mes de asistencia continua, ya que está programado un día oficial sin clases para todos los niveles de educación básica, y será esta misma semana.

¿Quiénes no tienen clases el 31 de octubre de 2025?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el viernes 31 de octubre de 2025 no habrá clases en las escuelas públicas y privadas de educación básica en todo el país, es decir, los alumnos que no tendrán clases ese día son los de preescolar, primaria y secundaria.

La explicación es sencilla, y es que ese día se realizará la reunión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), una sesión ya muy reconocida en la que los profesores participan en actividades de planeación, evaluación y actualización académica. Estas juntas, como las llaman ellos, se realizan de forma común el último viernes de cada mes, por lo que los estudiantes no asisten a clases, aunque los maestros sí deben acudir a las escuelas.

¿Habrá puente por el Día de Muertos?

La suspensión del 31 de octubre coincide con Halloween, con el fin de semana, y con las fechas del 1 y 2 de noviembre, cuando se conmemora el Día de Muertos en México. Y aunque no aparece como puente en el calendario de la SEP, los alumnos disfrutarán de tres días consecutivos sin ir a la escuela, del viernes 31 de octubre al domingo 2 de noviembre, regresando el día lunes 3.

En total, el mes de octubre cuenta con 22 días efectivos de clase dentro de los 185 días del ciclo escolar 2025-2026, que concluirá en julio del siguiente año. Aunque será un mes mayormente activo en las aulas, la pausa de este último viernes permitirá un descanso pequeño para estudiantes, maestros y también los padres de familia, antes de entrar al último tramo del año.

