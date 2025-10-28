La variante XFG del COVID-19, apodada “Frankenstein” por su combinación de distintas sublíneas del virus, se ha convertido en la cepa más extendida en Alemania. Aunque ha generado casos descritos como de “garganta de hoja de afeitar”, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y diversos especialistas coinciden en que el riesgo general sigue siendo bajo.

Cada año surgen nuevas mutaciones del SARS-CoV-2 que provocan infecciones respiratorias en Europa, y en esta ocasión, la XFG se ha posicionado como la dominante en territorio alemán. Su apodo se debe a su particular composición genética, ya que resulta de la combinación de diferentes fragmentos de virus, lo que ha llevado a los medios a compararla con el mítico monstruo creado por el doctor Frankenstein.

Origen y expansión de la XFG

La OMS clasificó oficialmente a esta variante como “bajo vigilancia” (VUM) el 23 de mayo de 2025, después de que se detectara su rápida propagación en China, donde en pocas semanas llegó a representar más del 10% de los contagios globales. Desde mediados de ese mismo año, la XFG comenzó a predominar en Alemania y en otros países europeos.

De acuerdo con el Instituto Robert Koch (RKI), el 71% de las 49 muestras analizadas entre el 22 y el 28 de septiembre de 2025 correspondían a este linaje, lo que demuestra que actualmente la mayoría de los contagios en el país son provocados por la variante Frankenstein.

A pesar de su predominio, el número de nuevos casos sigue siendo relativamente bajo. Entre el 6 y el 12 de octubre, el RKI reportó 6 mil 440 infecciones confirmadas, casi un 50% menos que las registradas en el mismo periodo de 2024. En contraste, durante octubre de 2020 los contagios superaban los 7 mil diarios, llegando incluso a 19 mil al cierre de ese mes.

El origen del apodo “Frankenstein”

La denominación popular de esta cepa proviene de su estructura genética: la XFG surge de la recombinación de las sublíneas LF.7 y LP.8.1.2, es decir, una mezcla de material genético de distintos virus. Según los virólogos, este tipo de recombinación es un fenómeno habitual dentro de la evolución de los patógenos.

El término “Frankenstein” no es nuevo. Fue utilizado por primera vez en 2021 por el virólogo Alex Sigal, de Sudáfrica, para referirse a la gran cantidad de mutaciones de la variante Ómicron. Más tarde, medios británicos como The Daily Mail y The Sun popularizaron esta analogía, que ahora ha sido retomada por la prensa alemana para describir a la XFG.

Síntomas y nivel de riesgo

Uno de los síntomas más mencionados por los pacientes infectados con esta variante es la llamada “garganta de hoja de afeitar”, una sensación intensa de ardor o dolor al tragar, que algunos describen como si pasaran cuchillas por la garganta. Médicos de distintas regiones alemanas han confirmado un aumento de casos con este tipo de molestia, aunque no se ha comprobado que sea un signo exclusivo de la XFG.

La OMS y el RKI coinciden en que el nivel de riesgo es bajo y que los síntomas, como la irritación de garganta o la ronquera, son comunes a muchas infecciones respiratorias, por lo que no permiten distinguir con certeza entre el Covid-19 y otras enfermedades como la gripe estacional.

BB