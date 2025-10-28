Han pasado poco más de 17 horas del inicio de los bloqueos en distintos puntos carreteros de la ciudad por protestas de agricultores, que impiden el paso de vehículos particulares y vehículos de carga.

Sin embargo, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara informó a sus pasajeros que esto no afecta de ninguna forma sus operaciones, pero sí pide a quienes tengan programado un viaje y deban salir de la terminal aeroportuaria, a que salgan con anticipación.

"Las operaciones en el #AeropuertoDeGuadalajara continúan con normalidad. Recomendamos salir con anticipación hacia el aeropuerto, monitorear el tránsito en aplicaciones en tiempo real, consultar fuentes oficiales y medios locales para actualizaciones del estado de las vialidades y mantener comunicación con su aerolínea para conocer el estatus de su vuelo y posibles alternativas de acuerdo con sus procedimientos", instó el Aeropuerto Tapatío.

También compartió algunos de los bloqueos que se mantienen hasta la mañana de este martes, siendo estos los siguientes:

Autopista 54D Guadalajara–Colima (Km. 40)

Autopista 90 (Caseta de Ocotlán)

Carretera 15 Guadalajara–Nogales (Technology Park)

Carretera 35 Guadalajara–Ocotlán (Cuitzeo, Ocotlán)

Carretera La Barca–Atotonilco el Alto (Vías del Ferrocarril)

Autopista 15D (Caseta de Zapotlán del Rey)

Autopista 80D Guadalajara–Lagos de Moreno (Caseta de Tepatitlán)

Carretera 80 Guadalajara–Los Altos (Monumento al Huevo, Tepatitlán)

Carretera 90 Guadalajara–Atotonilco (Cabecera Municipal Atotonilco)

Carretera Tala–Santa Cruz de las Flores (Laboratorios Pisa)

Carretera 15 Guadalajara–Nogales (Crucero a Nextipac)

Aunque los agricultores maiceros que mantienen los bloqueos afirmaron anoche que era posible que también fuera cerrada a la circulación la Carretera a Chapala, hasta la publicación de este texto lo anterior no había ocurrido, pero se recuerda a la ciudadanía que se mantienen obras sobre esta vía que pueden representar retrasos, además de los generados por los bloqueos en el resto de los puntos.

"Agradecemos su comprensión. Seguiremos informando por nuestros canales oficiales", finalizó el Aeropuerto de Guadalajara.

