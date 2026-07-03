La situación jurídica de Gilda Susana "N", acusada de lavado de dinero en el caso Agronitrogenados, será definida el próximo martes 7 de junio.

De viva voz y sin la intervención de sus abogados, l a hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, pidió a la jueza de control Nora Ileana García Peralta la ampliación del plazo constitucional con el fin de determinar si se le vincula o no a proceso penal por dicho crimen, durante la audiencia de imputación celebrada este viernes, petición que fue aceptada por la juzgadora.

En la diligencia que se desarrolla en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Norte, la Fiscalía General de la República (FGR) acusó formalmente a Lozoya Austin de beneficiarse de los sobornos que el empresario Alonso Ancira Elizondo, exdirector de Altos Hornos de México, le dio por la compra a sobreprecio de la planta chatarra de fertilizantes Agronitrogenados.

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Entre los 54 datos de prueba presentados, los representantes de la FGR destacaron que Ancira Elizondo hizo cinco transferencias por un monto de 3.4 millones de dólares a la empresa "Tochos Holding Limited", de la cual dicha acusada era beneficiada, quien a su vez llevó a cabo dos depósitos a María del Carmen Ampudia para la adquisición de la residencia de Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, que benefició a su hermano.

La audiencia continúa y aún falta el debate acerca de la medida cautelar que se le impondrá a Gilda Susana Lozoya Austin, que podría ser la prisión preventiva justificada o llevar su proceso en libertad condicional.

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¿Cómo reaccionó Claudia Sheinbaum al arresto de Gilda "N"?

Tras la reciente detención de Gilda "N" en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a principios de julio de 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum descartó que se trate de una persecución política.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) cuenta con pruebas contundentes sobre la participación de la acusada en el fraude de Agronitrogenados, señalando que "la hermana está vinculada particularmente con depósitos y otros esquemas".

Estas declaraciones reafirman la postura del Gobierno federal de continuar con las investigaciones de corrupción heredadas de administraciones pasadas.

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¿Cuál es la situación jurídica de Emilio Lozoya?

Mientras Gilda Susana Lozoya enfrenta a la justicia tras su captura en julio de 2026, su hermano Emilio Lozoya, quien lleva su proceso en libertad condicional desde 2024, sufrió un revés judicial significativo.

A finales de 2025, un Tribunal Federal de Apelación le negó un amparo definitivo, ordenando que el juicio por lavado de dinero en su contra avance a la etapa intermedia.

Los magistrados determinaron que el exdirector de Pemex no puede beneficiarse del acuerdo reparatorio firmado por Alonso Ancira, obligando a la FGR a continuar con la acusación formal por las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

JM