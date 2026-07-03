Pensión Bienestar: ¿De cuánto será el pago de julio 2026?

El pago de la Pensión para el Bienestar para adultos mayores está muy cerca y comienzan a preguntarse de cuánto será la cantidad que recibirán durante el bimestre julio-agosto de 2026.

Aunque la Secretaría de Bienestar todavía no publica el calendario oficial con las fechas de dispersión, ya existe certeza sobre el monto que será entregado a los beneficiarios del programa federal, uno de los apoyos sociales más importantes del país.

Este será el monto del próximo depósito

De acuerdo con las reglas de operación vigentes para 2026, las personas adultas mayores incorporadas al programa continuarán recibiendo un apoyo económico bimestral de seis mil 400 pesos.

El recurso se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar y tiene como objetivo contribuir al bienestar de las personas de 65 años o más, ayudándoles a cubrir gastos esenciales como alimentación, medicamentos, atención médica, transporte y otras necesidades cotidianas.

Este apoyo forma parte de la estrategia social del Gobierno de México para fortalecer los ingresos de la población adulta mayor y mejorar su calidad de vida.

¿Cuándo depositarán la Pensión Bienestar de julio?

Por el momento, las autoridades federales no han revelado las fechas exactas en las que se realizará la dispersión correspondiente al bimestre julio-agosto.

Sin embargo, tomando como referencia operativos anteriores, se espera que los depósitos se efectúen de manera escalonada durante los primeros días del periodo de pago, que hasta el momento está atrasado.

Tradicionalmente, la Secretaría de Bienestar organiza la entrega de recursos conforme a la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario, con el propósito de evitar aglomeraciones y agilizar la atención en las sucursales bancarias.

Por ello, los beneficiarios deberán esperar la publicación oficial del calendario para conocer el día específico en que les corresponderá recibir el depósito.

Banco del Bienestar llama a evitar filas innecesarias

Ante cada periodo de pagos, el Banco del Bienestar suele recordar a los beneficiarios que no existe obligación de retirar el dinero inmediatamente después de recibir el depósito.

La institución destaca que los recursos permanecen seguros en la cuenta bancaria y pueden utilizarse en cualquier momento mediante compras con tarjeta, retiros en cajeros automáticos o directamente en las ventanillas autorizadas.

Esta medida busca reducir largas filas y brindar mayor comodidad a los usuarios, especialmente a las personas adultas mayores.

Recomiendan consultar únicamente información oficial

Las autoridades también exhortaron a la población a mantenerse atenta exclusivamente a los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar y del Banco del Bienestar.

En cada periodo de pagos suelen circular rumores, calendarios falsos o información sin verificar que puede generar confusión entre los beneficiarios.

Por ello, la recomendación es esperar el anuncio oficial del calendario de julio-agosto 2026, donde se detallarán las fechas definitivas de depósito para cada grupo de beneficiarios.

Mientras tanto, lo único confirmado es que los adultos mayores inscritos en el programa recibirán un apoyo de seis mil 400 pesos correspondiente al próximo bimestre, recurso que continuará siendo entregado mediante la Tarjeta del Bienestar.

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