Gobierno CDMX cambia operativo para prevenir incidentes en el México vs Inglaterra

Ante el partido México-Inglaterra del Mundial 2026 a disputarse el próximo 5 de julio, autoridades de la Ciudad de México confirmaron que se ampliará el horario de la Ley Seca que se aplicará ese día, así como las colonias donde se tomará esta medida.

¿Cómo quedó el nuevo horario de la Ley Seca en CDMX?

El secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, precisó que la suspensión para la venta de bebidas alcohólicas para llevar se aplicará desde las 00:00 del domingo 5 de julio hasta las 07:00 de la mañana del día siguiente . En los dos partidos anteriores, esta medida se aplicó unas horas antes del juego, no el día completo.

Asimismo, indicó que en esta ocasión la Ley Seca aplicará también en las colonias Roma Norte y Condesa, además de las colonias en que se aplicó para partidos anteriores: Centro, Juárez, Tabacalera, San Rafael y Cuauhtémoc, así como el perímetro "A" del Centro Histórico.

Detalló que se instalarán juzgados cívicos móviles para realizar remisiones a personas por la venta de bebidas alcohólicas en vía pública.

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¿Qué otras medidas de seguridad habrá en CDMX para el partido México vs Inglaterra del Mundial 2026?

Por otro lado, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó un reforzamiento del operativo de seguridad, Protección Civil, salud y movilidad para la capital del país que incluye el despliegue de 40 mil servidores públicos.

En conferencia de prensa, Brugada informó que el acceso al Ángel de la Independencia y al Zócalo será gratuito, pero con aforo limitado , por lo que una vez alcanzada la capacidad máxima se cerrarán los accesos.

���� Clara Brugada anuncia operativo por el partido México vs Inglaterra



�� La jefa de Gobierno de la CDMX, @ClaraBrugadaM, anunció los detalles del operativo que se realizará en el centro de la capital con motivo del partido entre México vs Inglaterra:

➡️Se desplegarán 40 mil… pic.twitter.com/zRwhjNA2KM— Político MX (@politicomx) July 3, 2026

“La entrada al Ángel o al Zócalo es libre, pero con aforo limitado. Una vez que se alcance la capacidad, ya no se permitirá el ingreso por la seguridad de todas y todos”, afirmó la jefa de Gobierno.

Por otra parte, el operativo contará con la participación de 40 mil servidoras y servidores públicos, más de 17 mil policías y cerca de 24 mil trabajadores de Protección Civil, Bomberos, Salud, Participación Ciudadana, Cultura, Bienestar y otras dependencias , todo para garantizar el bienestar de la población durante el encuentro mundialista que podría definir el pase de México a Cuartos de Final.

JM

Con información de El Universal