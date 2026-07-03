La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que se aumentará a 60 el número de pantallas que habrá por toda la Ciudad de México, en las que se transmitirá de forma gratuita el partido entre las selecciones de México e Inglaterra, del próximo domingo 5 de julio.

Indicó que la mayor ampliación de pantallas se hará en el Paseo de la Reforma, donde habrá seis pantallas más en comparación con el partido anterior, entre las selecciones de México y Ecuador. En esta ocasión, dijo, habrá pantallas desde la Estela de Luz hasta el cruce de avenida Hidalgo y Reforma.

"Vamos a tener desde la Estela de Luz, ya no desde la Diana Cazadora, como antes habíamos llevado a cabo, desde la Estela de Luz hasta la avenida Hidalgo y Reforma tendremos un conjunto de espacios donde estarán las pantallas que estarán proyectando el partido y con ello descentralizando el Mundial", dijo.

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En conferencia desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina anunció que en esta ocasión se sumarán a los festejos las alcaldías de la CDMX, así como algunos municipios de la zona conurbada, de tal forma que para el próximo domingo, habrá más de 100 festejos alrededor de la Ciudad de México con los que se buscará descentralizar "esta fiesta".

JM