Miércoles de Ceniza: ¿Por qué no se puede comer carne roja, pero sí de pescado?

Evitar el consumo de carnes rojas es una de las actividades realizadas por los fieles creyentes durante la Cuaresma, todos los viernes dentro de este periodo, así como en el Miércoles de Ceniza. Sin embargo, la tradición sí permite comer pescado y otros mariscos, ¿a qué se debe?

Sumado a la imposición de ceniza, el ayuno, entre otras, esta actividad se encuentra vinculada a los preparativos para vivir la pasión, la muerte y resurrección de Jesús.

La Cuaresma hace referencia a los cuarenta días que pasó en el desierto antes de su crucifixión, donde fue tentado por Satanás.

En la temporada incrementa de forma significativa el consumo de mariscos, no obstante, la preferencia hacia estos alimentos tiene un significado profundo conocido por pocos.

¿Por qué se come pescado en Cuaresma?

La elección de carne de pescado y otros mariscos sobre las carnes rojas encuentra su origen en el significado sociocultural que se le atribuía a este alimento en la antigüedad.

Por un lado, la carne roja ha sido considerada a lo largo de la historia como una comida lujosa, propia de celebraciones y banquetes. Por el contrario, el pescado era percibido como un alimento más modesto al que acudían las personas con menos recursos.

De este modo, la decisión de los creyentes de prescindir de las carnes rojas durante ciertos días de Cuaresma y Pascua se considera un acto simbólico de renunciar a los placeres y lujos, en una forma de conmemorar el sacrificio de Jesús.

En adición, el pescado es un alimento con gran relevancia en diversos pasajes bíblicos donde Jesús realiza milagros, por ello, se convirtió en un símbolo de fe.

Lista de días en los que no se come carne en Cuaresma 2026

Además del Miércoles de Ceniza, que este año cae el próximo 18 de febrero, estos son todos los viernes en los que no se debe consumir carnes rojas:

20 de febrero

27 de febrero

6 de marzo

13 de marzo

20 de marzo

27 de marzo

